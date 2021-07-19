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İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi - Son Dakika

İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi

19.07.2021 11:59
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi, System.String[]

Antalya'da işitme engelli 62 yaşındaki çift, halk otobüsünde tartıştıkları bir kişi tarafından darp edildi.

Antalya'da işitme engelli 62 yaşındaki çift, halk otobüsünde tartıştıkları bir kişi tarafından darp edildi. Çift, çocuklarıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinden Kızılarık Caddesi istikametine gitmekte olan bir halk otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evlerine gitmek için kendisi gibi işitme engelli eşi Gülşen Aydın (62) ile birlikte otobüse binen Osman Aydın (62), koridorda ilerlerken iddiaya göre bir yolcunun yere koyduğu poşetlere ayağı takılıp yere düştü. Bunun üzerine ikili arasında bir süre tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen yolcu, Osman Aydın'ı ve araya girmek isteyen eşini yüzüne vurarak darp etti. Otobüsteki diğer yolcuların ayırmasıyla olay sonlanırken, Aydın çifti 'dur' butonuna basıp kanlar içerisinde otobüsten indi. Bu sırada şüpheli yolcu da aynı durakta inerek bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çifti ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken, polis şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Olay sonrası darp raporu alan Aydın çifti, akşam saatlerinde Meydan Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayetçi oldu.

"Bu olayın peşini sonuna kadar bırakmayacağız"

Çiftin kızlarından Gülsüm Aydın Maden, olayın halen şokunda olduklarını belirterek, şüpheli saldırgan ile olay anında otobüsü durdurmayıp polise haber vermediğini iddia ettikleri otobüs şoförüne de sitem etti. Maden, "Annem ve babam 62 yaşında ve işitme engelli. Hem duymuyorlar, hem konuşamıyorlar. Biz çok üzgünüz. Karşı taraf zaten sana konuşarak cevap veremiyor. Onun elinden kolundan anlaman gerekiyordu. Bu olayın peşini sonuna kadar bırakmayacağız" diye konuştu. - ANTALYA

İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi
İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi

Osman Aydın, Engelli, Antalya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşitme engelli çift, halk otobüsünde darp edildi - Son Dakika


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