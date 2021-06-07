İşitme engelli çift tercüman aracılığıyla 'Evet' dedi - Son Dakika

İşitme engelli Sibel Ateş (26) ve Semih Çağlar (27), 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nda hayatlarını birleştirdi. İşaret Dili tercümanı Betül Tonyalıoğlu eşliğinde kıyılan nikahla bir ömür mutluluğa 'Evet' diyen çiftin mutlulukları görülmeye değerdi.

"MUTLU BİR AİLE PLANLIYORUZ"

Kocaeli'de yaşayan işitme engelli Sibel ve Semih çifti, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen damat Semih Çağlar, "Biraz görüştük ve ardından evlenmeye karar verdik. Birbirimizi çok seviyoruz ve mutlu bir aile planlıyoruz" dedi. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Çağlar, "Bugün 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı günü. Bu günümüzü de kutluyorum" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ HEP YANIMIZDA"

Damat Çağlar, " Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Hastaneye ya da başka bir yere gittiğimizde her zaman destek alıyoruz. Tercümanlar oldukça bizim iletişimimiz kolaylaşıyor.

"MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan İşaret Dili tercümanı Betül Tonyalıoğlu ise "Mesleğimi severek yapıyorum. Türk İşaret Dili Bayramı'nda böyle bir ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum" dedi.

ELLERİMDE GÜÇ VAR

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin işitme engellilere yönelik birçok projesi bulunuyor. Son olarak işitme engellilere yönelik "Ellerimde Güç Var" projesi kapsamında gönüllülere işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Proje kapsamında işaret dili öğrenecek gönüllüler ile işitme engelli bireyler, sinema etkinliklerinde ve spor eğitimlerinde bir araya geliyor.