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İşitme engelli çocuk ve gençler spor etkinliğinde buluştu - Son Dakika

İşitme engelli çocuk ve gençler spor etkinliğinde buluştu

30.12.2021 16:21
İşitme engelli çocuk ve gençler spor etkinliğinde buluştu

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce engelli çocuk ve gençlere yönelik sportif faaliyetler düzenlendi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce engelli çocuk ve gençlere yönelik sportif faaliyetler düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, işitme engelli bireyler "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

Çocuklar ve gençler, Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, Tekvando Milli Takım Antrenörü Davut Cengiz, sportif değerlendirme şefi Yelda Çetintaş, spor eğitim uzmanları Burak Özcan ve Yeşim Sığırtmaç eşliğinde voleybol ve tekvando çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygün, özel eğitime ihtiyacı olan çocukları haftada bir gün de olsa mutlu etmek adına onlarla birlikte olduklarını belirtti.

Projeyle engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve onları topluma kazandırmayı amaçladıklarını anlatan Aygün, "Sporcularımız çok yetenekliler, bunları her branşta görmekteyiz. Sporcularımızla olmak bizleri çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

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Engelli, gençlik, Sakarya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşitme engelli çocuk ve gençler spor etkinliğinde buluştu - Son Dakika


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