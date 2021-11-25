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İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! - Son Dakika

İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!

25.11.2021 13:32

Kocaeli'de işitme engelli genci öldüresiye döven ve o anları sosyal medyada paylaşarak büyük tepki toplayan "Delikanlı" lakaplı Fırak K. ve beraberindeki 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Fırat K. savunmasında işitme engelli şahsı, kendisine ilişki teklifinde bulunduğu için dövdüğünü söyledi.

25 Mart tarihinde Aydın'da yaşayan işitme engelli Engin E., 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın "Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?" teklifi üzerine İzmit'e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E.'yi darp etmeye başladı.

DÖVDÜKLERİ ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D'nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından "#FıratDelikanlıTutuklansın" hashtagi ile paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

TUTUKLANDILAR

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K.'yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. ve Ersin K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada infial uyandırmıştı, kendini böyle savundu

"PARAMI İSTEDİM, VERMEYİP BENİ DÖVDÜLER"

Olayla ilgili hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Engin E., yüzde 50 işitme engelli olduğunu, 22 Mart tarihinde Fırat K.'nin kendisini arayarak 'İzmit'e gel hediyelik eşya var. satmak istersen satış yapabilirsin' dediği ve bunu üzerine Kocaeli'ne geldiğini ifade etti. İzmit otogarına Fırat K.'nin gönderdiği ama kendisinin tanımadığı iki kişiyle gittiğini söyleyen Engin E., "Beni Fırat'ın yanan kafeye götürdüler. Orada Fırat bana satmam için hediyelik eşya verdi. Orada kar payının yarı yarıya paylaşılması konusunda anlaştık. Daha sonra kafenin yakınlarında 150 TL'lik satış yaptım. Satış sonrasında ben dahil 6 kişi bir dağ evine gittik. Hepimiz işitme engelliydik. Henüz arabadayken parayı onlara verdim. Dağ evinde biraz alkol aldık daha sonra ise benim payıma düşen 70 TL'yi istedim. Fırat'ın yanında bulunan bir diğer şahıs, bana küfürler ederek 'vermiyoruz parayı git evinde otur' dedi. Sonrasında Fırat, 4-5 yıl öncesinde sosyal medyada ifşa olan eşcinselliğimle alakalı çıplak fotoğrafları göstererek 'sen ne yapıyorsun' dedi. Bu sırada arkamda bulunan bir şahıs kafama vurdu. Diğerleri de ona eşlik ederek yumruk ve kemerle vurdu. Paramı vermeden beni arabanın bagajına koyarak otogara bırakıp gittiler. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

"BENİMLE İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ"

İddianamede yer alan bir diğer ifadede ise sanık Fırat K., "Daha önceden Engin ile bir iletişimim yoktur kendisini tanımıyorum. Çarşıda arkadaşım Murat A. ile alkol aldığımız esnada yanımıza gelerek hediyelik eşya satmak istediğini söyledi ben de kendisine kafelerin yerini gösterdim. Biraz zaman geçtikten sonra tekrardan yanımıza geldi. Bizimle sohbet ettiği esnada parmağındaki ve kulağındaki küpeyi fark ettik. Bunun nedenini sorduğumda eşcinsel olduğunu ve benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Bu sırada ben çok sinirlendim. Utanmıyor musun bana bunu söylemeyi gibi şeyler söyledim, yüzüne tükürdüm ve kendisi ile konuşmak için oradan ayrıldık. Alkollü olduğum için nereye gittiğimizi hatırlamıyorum, zaten Engin gideceğimiz yeri tarif etti. Çok eski ve kapısı açık bir eve gittik, orada birlikte alkol aldık. Burada Engin'e neden erkekler ile cinsel ilişkiye girdiğini sordum. O da bana 'paramı öyle kazanıyorum' dedi. Daha sonra benimle cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyince alkolün de etkisi ile Engin'i tekme tokat dövdüm. Benim dışımda Engin'i döven olmadı. Daha sonra Engin'in telefonunu zorla alarak kendi fotoğraflarımızı çekerek sosyal medya ve LGBT gruplarında paylaştırdım. Bu resimlerin üstüne de 'eşcinsel olmanın sonu bu' gibi birkaç cümle yazdırdım. Engin ile ne ben ne Murat ne de Emrah ilişkiye girdi. Zaten o teklifi yapması sebebiyle darp ettim" diye konuştu.

5 SUÇTAN HAKLARINDA DAVA AÇILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayata ilişkin ses ve görüntüyü ifşa etme ve hakaret suçlarından haklarında dava açılmasını kararlaştırdı.

İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!

Eşcinsellik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! - Son Dakika
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