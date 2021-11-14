Üye Girişi
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU - Son Dakika

İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU

14.11.2021 11:21

ERZURUM'da 8 yaşında başladığı judo sporuna babasının hastalığı sebebiyle ara veren, ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonucu işitme engelli olan Erkan Esenboğa (36), 2011'de geri döndüğü sporla tüm engelleri geçerek madalyaları topladı.

ERZURUM'da 8 yaşında başladığı judo sporuna babasının hastalığı sebebiyle ara veren, ailesinin geçimini sağlamak için çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonucu işitme engelli olan Erkan Esenboğa (36), 2011'de geri döndüğü sporla tüm engelleri geçerek madalyaları topladı. Antrenörü Yaşar Elen'le birlikte ulusal müsabakalarda birincilik kürsüsüne çıkan Esenboğa, 2012, 2016 dünya şampiyonalarında müsabaka ve kata dalında çifter altın madalya alırken, 2014 Bulgaristan'da yapılan İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı'nda bronz, 2017 yılında Samsun'da organize edilen olimpiyatta ise altın madalya kazandı. Esenboğa'nın son hedefi 2022'de Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı.

Sevgi-Selahattin Esenboğa çiftinin 6 çocuğundan biri olan Erkan, 7 yaşındayken ağabeyi Serkan sayesinde judoyla tanıştı. Bu sporu yapmaya karar veren Erkan'ın spor yaşantısı Ankara'da düzenlenen şampiyonada Yaşar Elen ile tanışmasıyla değişti. 1998 yılında Ankara'da düzenlenen şampiyonda rakiplerini kısa sürede mağlup ederek şampiyon olan Erkan'ın başarısını gören Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yaşar Elen antrenörü olmaya karar verdi. Kendisi de judo sporuyla ilgilenen Elen, Erzurum'a döner dönmez Erkan'ı çalıştırmaya başladı. 12 yaşındaki öğrencisinin gelişiminde sorun olduğunu gören Elen, Erkan'ı o zaman Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümünde öğretim üyesi olan eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'a muayene ettirdi. 29 kilogramken minikler kategorisinden 34 kilogramdaki sporcuların maç yaptığı yıldızlar kategorisine geçen Erkan'ı muayene eden Akdağ, spora devam etmesinin gelişimini düzelteceğini bildirdi. Antrenörü Elen'le birlikte spora devam eden Erkan, katıldığı müsabakalardan kürsüye çıkarak ayrıldı.

AİLEYLE KOCAELİ'YE GÖÇ

Sporda hocasıyla birlikte hedeflediği başarıları yakalayan Erkan Esenboğa, temizlik işçisi olan babasının hastalanmasıyla spor hayatını noktaladı. Ailesiyle birlikte babasının tedavisi için 2003 yılında Kocaeli'ye göç eden Erkan, fabrikalarda çalışarak aile bütçesine destek olmaya başladı. Erkan, babası vefat edince kardeşleriyle birlikte bu kentteki yaşam mücadelesine devam etti.

KAZA SONUCU İŞİTME ENGELLİ OLDU

Fabrikada çalışırken 2008 yılında evlenen Erkan'ın mutluluğu uzun sürmedi. Eşi ve ailesiyle yaşamını sürdüren Erkan, 2009 yılı Aralık ayında çalıştığı fabrikada kaza geçirdi. İş kazası sonucu ağır yaralanan ve 1 yıla yakın tedavisi süren Erkan, işitme engelli olarak hastaneden taburcu edildi. Büyük üzüntü yaşayan Erkan'ın durumunu öğrenen antrenör Yaşar Elen, işitme engelli olarak judo sporu yapabileceğini belirterek Erzurum'a davet etti. Hocasının sözünü dinleyerek Erzurum'a dönen Erkan, judo sporuyla hayata tutunmaya çalıştı. 2011 yılında İşitme Engelliler Judo Milli Takımı'na seçilen Erkan, 2012 yılında Venezuela'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda hem 60 kiloda hem de kata dalında altın madalyayla Türkiye'ye döndü. 2014 yılında Bulgaristan'ın Sofya kentinde organize edilen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatında 60 kiloda mindere çıkan Erkan müsabaka ve kata dalında 3'üncü olarak bronz madalya aldı. Üst üste aldığı başarılarla dikkatleri üzerine çeken Erkan, 2016 yılında Samsun'da yapılan Dünya Şampiyonası ve 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatında 60 kiloda rakiplerini mağlup ederek müsabaka ve kata dalında çifter altın madalya almayı başardı.

Pandemi sebebiyle müsabakaların iptal edilmesiyle yaklaşık 2 yılı maç yapmadan geçiren Erkan Esanboğa, 27-30 Ekim tarihleri arasında Paris'te yapılan dünya şampiyonasında üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. Pandemi sebebiyle iyi hazırlanamadığı için bronz madalyada kalan Erkan, 2022 yılında Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı'nda altın madalya alarak aktif spor yaşantısını noktalayarak antrenörlüğe başlamayı hedefliyor.

HER BİREY BİR ENGELLİ ADAYIDIR

Fransa'dan döndükten sonra Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 2022 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı'na merkez Aziziye ilçesindeki spor salonunda hazırlanan Erkan Esenboğa, 8 yaşında başladığı spor hayatının antrenör Yaşar Elen'le tanışmasıyla büyük bir ivme yakaladığını söyledi. Ankara'da yapılan minikler müsabakalarında rakiplerini yenerek birinci olduğu maçları hocası Elen'in de izlediğini anlatan Esenboğa, 'Birlikte gittiğimiz her turnuvadan altın madalya ile dönmeye başladık. Babamın kanser hastalığına yakalanması üzerine ailecek Kocaeli'ye göçünce spor hayatını noktalayarak oradaki fabrikalarda çalışmaya başladım. Babamın vefat etmesi sonrası kardeşlerimle oradaki fabrikalarda çalışmayı sürdürdüm. 2008 yılında düğün yaptıktan sonra fabrikada büyük bir kaza geçirdim. Hayatımdan bir yıl gitti. 'Her birey bir engelli adayı' sözü kaza sonrası benim başıma gelmiş oldu. Tedavim sonrası işitme engelli oldum, ancak kulağıma taktığım cihazlarla duyabiliyorum" diye konuştu.

HER MÜSABAKADA ÇİFTE MADALYA

Kocaeli'de yaşarken hocası Yaşar Elen'in kendisine ulaştığını ve 'Bayrağı dalgalandırmayı durdurmamak lazım' diyerek kendisini Erzurum'a judo sporuna geri dönmeye ikna ettiğini belirten Esenboğa, 2011 yılından itibaren hocasıyla birlikte çalışmaya başladığını söyledi. Katıldığı her müsabakadan çifte madalya ile döndüğünü anlatan Esenboğa, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe teşebbüsü sonrası Samsun'da düzenlenen dünya şampiyonasında altın madalya almasının anlamının büyük olduğunu vurguladı. 2017'de yine Samsun'da organize edilen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatına çifte psikolog desteğiyle hazırlandığını ve birincilik kürsüsüne çıkarak Türk Bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okuttuğunu kaydeden Esenboğa, 'Hocamla 2011'de başladığımız spor hayatında güzel bir serüven yakaladık. Tabii bir de bana kuvvet antrenörü olarak yardımcı olan İranlı Necip Rahmani'yi de anmak gerekir. Son olarak Fransa'da yapılan dünya şampiyonasından bronz madalyayla döndüm. Şimdi hedef 6 ay sonra Brezilya'da yapılacak İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatı. Yaşım 36 oldu. Ülkemi iyi bir şekilde temsil edip sonuncu olimpiyattan da altın madalya ile ayrılmak istiyorum" diye konuştu.

Judo sporuna aşık bir insan olduğunu ifade eden Esenboğa, hayallerini bir bir gerçekleştirdiğini söyledi. Hocasıyla birlikte olimpiyat şampiyonluğu yaşadığını Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük ve öğretmenlik bölümünü bitirdiğini belirten Esenboğa, olimpiyat sonrası hayatına antrenör olarak devam edeceğini ve yeni şampiyonlar yetiştireceğini söyledi.

ERKAN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü yaparken bir taraftan da Erkan Esenboğa'ya antrenörlük yapan Yaşar Elen, artık son maçlarına hazırlandıklarını söyledi. 1998 yılında Ankara'da müsabakalarda tanıştığı öğrencisinin büyük bir başarı hikayesi yazdığını belirten antrenörü Yaşar Elen, minikler, yıldızlarda katıldığı her müsabakadan madalya ile ayrıldığını söyledi. Kocaeli'de geçirdiği kaza sonrası öğrencisine ulaşarak yeniden spora döndürdüğünü bildiren Elen, her müsabakayı başarıyla geride bıraktıklarını şimdi hedeflerinin Brezilya olduğunu vurguladı. Brezilya'daki olimpiyat oyunlarının öğrencisi ve kendisi için son maç olacağını kaydeden Elen, birincilik kürsüsünde yeralarak Türk Bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak istediklerini belirtti.

İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU
İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU

Erkan Esenboğa, Engelli, Erzurum, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek 11:05 HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiyi de siyasi yasak gelecek Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor 10:48 Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Mısır'da akrep istilası! Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var 10:36 Mısır'da akrep istilası! Fırtına etkisiyle kente sürüklendiler: 450 kişi saldırısına uğradı, ölenler var
Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı 10:19 Bağcılar'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği oto galeri saldırısının görüntüleri ortaya çıktı Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü 09:55 Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor 09:29 Fransa'da okul kapattıran korona mutasyonu! B.1.640 kod adlı varyantın Afrika'dan geldiği sanılıyor
Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil 07:28 Olmaz denilen oluyor! Türkiye'nin Dünya Kupası'na direkt katılması artık mucize değil Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti 02:42 Bir aile yok oldu! Bunalımdaki genç, annesini ve emekli astsubay babasını tabancayla vurup intihar etti

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü         
10:59
Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor Türkiye'nin bir gözü Bulgaristan'da! Cumhurbaşkanlığı'na aday olan Karadayı'nın alacağı oy merak ediliyor         
10:36
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda         
10:04
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır         
08:36
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı Arka Sokaklar'ın Zeliha'sı Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisine katıldı         
00:19
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 11:58:13. #1.13#
SON DAKİKA: İŞİTME ENGELLİ ERKAN, JUDODA 10 YILDA MADALYALARA AMBARGO KOYDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement