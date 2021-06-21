İşitme engelli eşinin çocuklarına şiddetle suçladığı anne serbest - Son Dakika

DİYARBAKIR'da işitme engelli İ.P.'nin (37,) polise gidip işaret diliyle yaptığı şikayet üzerine, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen anne M.P. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 16 Haziran'da merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre anne M.P., çocukları E.P. (4), N.P. (6) ve V.P.'ye (8) şiddet uyguladı. İşitme engelli kocası İ.P. duruma tepki gösterdi. Eşiyle tartışan İ.P., evden ayrılıp Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, işaret diliyle şikayette bulundu. Bunun üzerine Bağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ailenin yaşadığı eve gitti. Bu sırada polisin geldiğini gören M.P., kapıyı açmamak için direndi. Ekiplerin ikna çalışmasıyla bir süre sonra M.P. kapıyı açtı. Şiddet gören N.P., evden alınarak kurtarıldı. Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Evde yaşanan tartışma sırasında evden kaçan çiftin diğer 2 çocuğu ise mahalledeki parkta oyun alanında buldu. Çift ile çocukları emniyete götürüldü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİAnne M.P., götürüldüğü Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.P., adliyeye sevk edildi. Savcılıkta alınan ilk ifadesinin ardından M.P., tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Üzerine atılı suçların sorulduğu mahkemede anne M.P., suçlamaları kabul etmedi, M.P., tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Bu arada, şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk ve anne M.P.'nin, Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Birimi'nin gözetiminde olacağı öğrenildi. Sosyal Hizmetler Birimi ekiplerinin, çocukları sık sık ikamet ettikleri evde ziyaret edip, gerekli desteği vereceği bildirildi.