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SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika

SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu

10.12.2021 11:29

İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğuVIDEO YOKHakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de, kendisini koruyabilmesi için annesinin isteğiyle karateye başlayan işitme engelli Gamze Keresteci (34), Türkiye ve Olimpiyat Şampiyonluğu'nun ardından son olarak katıldığı...

İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu

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Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de, kendisini koruyabilmesi için annesinin isteğiyle karateye başlayan işitme engelli Gamze Keresteci (34), Türkiye ve Olimpiyat Şampiyonluğu'nun ardından son olarak katıldığı İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası kumite kategorisinde 68 kiloda üçüncü olarak bronz madalya aldı. Yeniden olimpiyat vizesi almak için çalışmalarına devam ettiğini belirten Keresteci, 'Şubat ayında yapılacak İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nı kazanarak, olimpiyatlara katılıp yine şampiyon olmak istiyorum' dedi.

Eskişehir'de yaşayan ve 1 yaşındayken geçirdiği hastalık nedeniyle işitme duyusunu kaybeden 1 çocuk annesi Gamze Keresteci, 9 yaşındayken kendisini koruyabilmesi için annesinin yönlendirmesiyle karate sporuna başladı. Evlendikten sonra karateye 10 yıl ara veren Keresteci, 2015 yılında Ermenistan'daki İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü, 2016 yılında Samsun'da yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda 59 kiloda dünya 2'ncisi, 2017'de Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda olimpiyat şampiyonu oldu. Geçen Kasım ayında İran'ın başkenti Tahran'da yapılan İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ise yine 59 kiloda dünya 3'üncülüğü elde etti.

'KARATEYE KENDİMİ KORUYABİLMEM İÇİN BAŞLADIM'

Yeniden olimpiyatlara katılma hakkı elde ederek şampiyon olmak istediğini belirten Keresteci, 'İşitme engelli olduğumdan dolayı 9 yaşında annem kendimi koruyabilmem için beni karateye yazdırdı. Bu sporu çok sevdim. Hocam sayesinde de kendimi sürekli geliştirdim. Önce yerel madalyalar, Türkiye şampiyonlukları, Avrupa ve dünya başarıları derken olimpiyat şampiyonluğu geldi. Son olarak dünya üçüncüsü oldum. Şubat ayında yapılacak İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nı kazanarak, olimpiyatlara katılıp, yine şampiyon olmak istiyorum' dedi.

'FERDİ OLARAK OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLAN TEK KADIN SPORCU'

Antrenörü Sami Togay ise Gamze'nin İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda ferdi olarak şampiyon olan tek kadın sporcu olduğunu söyledi. Olimpiyatlara katılabilmek için çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Togay, 'Annesi bize getirdiği zaman 9 yaşındaydı. Hiç konuşamıyor ve duyamıyordu. 2015 yılında Ermenistan'da İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası vardı. Biz 6 ay gibi kısa bir sürede Gamze'yi hazırladık ve Ermenistan'a gönderdik. Gamze orada Avrupa 3'üncüsü oldu. Baktık Gamze gayet iyi, bu işi götürecek, daha da fazla antrenman yaptık. 2016 yılında Samsun'da yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda, 59 kiloda Dünya 2'ncisi oldu. O dönem Gamze hem ağır bir işte çalışıyordu hem de antrenmanlara geliyordu. 2017 yılında tekrar Türkiye şampiyonu oldu ve olimpiyat kotası aldı. Yine 2017'de Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda da karate dalında olimpiyat şampiyonu oldu. İşitme Engelliler Olimpiyatı'nda ferdi olarak şampiyon olan tek kadın sporcumuzdur. Son olarak, geçtiğimiz Kasım ayında İran'ın başkenti Tahran'da yapılan İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda da yine 59 kiloda 3'ncü oldu. Önümüzdeki yıl Şubat ayında İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası var ve orada olimpiyat seçmeleri yapılacak. Antrenmanlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şubat ayında yapılacak şampiyonada birinci olursak olimpiyat vizesini alırız. Gamze bundan sonra çok daha fazla çalışacak. Önceden işi vardı, çok fazla idmanlarda çalışamıyordu ama şimdi işini bıraktı. Artık tüm işi karate' şeklinde konuştu.

SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu
SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Olimpiyat, Eskişehir, Türkiye, Engelli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR İşitme engelli Gamze'nin hedefi olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika
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