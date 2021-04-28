İşitme engelli genç güreşçi Yunus Emre'nin hedefi dünya şampiyonasında altın madalya - Son Dakika

İşitme engelli genç güreşçi Yunus Emre'nin hedefi dünya şampiyonasında altın madalya

28.04.2021 11:11

Elde ettiği başarılarla kısa sürede İşitme Engelliler Milli Takımı'na seçilen 17 yaşındaki Yunus Emre Caklı, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Elde ettiği başarılarla kısa sürede İşitme Engelliler Milli Takımı'na seçilen 17 yaşındaki Yunus Emre Caklı, İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işitme engelli güreş takımı kurma kararı almasının ardından gönüllü olarak görev üstlenen antrenör Mesut Yılmaz, kentteki okulları dolaşarak işitme engelli gençlerle tanıştı.

Futbolda başarılı olduğunu öğrendiği Yunus Emre'yi okulunda ziyaret eden Yılmaz, ilk etapta olumlu cevap alamasa da genç sporcunun ailesiyle görüşüp çocuklarının güreşçi olması için teklifte bulundu.

Olumlu cevabın ardından antrenörüyle salonda çalışmaya başlayan Yunus Emre, kısa süre sonra katıldığı Amasya'daki Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

Tanışmayı çok istediği milli güreşçi Rıza Kayaalp'i örnek alan ve salgın döneminde çalışmalarını antrenman alanına çevirdiği evinin bahçesinde sürdüren Yunus Emre, Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda elde ettiği başarılarının ardından Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı'na seçildi.

İstanbul'da 2-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'na antrenörü eşliğinde hazırlanan Yunus Emre, şampiyonada dereceler elde etmeyi hedefliyor.

"Güreşle hayatım değişti"

Yunus Emre, AA muhabirine, dünya şampiyonasına sıkı bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Hazırlıklarımın ardından kampa katılacağım. Öncelikli hedefim, dünya şampiyonasında birincilik elde etmek, bunun için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Daha sonra olimpiyatlarda derece elde etmek istiyorum. Hedefim her platforma İstiklal Marşımızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

Yılmaz'ın antrenörden çok ağabey gibi davrandığını dile getiren Yunus Emre, "Hep benim peşimde, antrenmanları çok sıkı tutuyor. Bana çok destek veriyor ve çok güveniyor. Hocam beni güreşle tanıştırdı ve hayatım değişti. Bu değişimlere ben de inanamadım. Çevrem ve hayallerim günden güne büyüdü. Güreş ve spor sayesinde engelimi aştım. Kendimi çok zinde hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre, milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ü örnek aldığını anlatarak, onlar gibi Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluklar elde etmek istediğini kaydetti.

"İnşallah bizi gururlandıracaktır"

Antrenör Mesut Yılmaz ise yaklaşık 1,5 yıl önce tanıştığı Yunus Emre'nin çok başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Bu yıl salgın nedeniyle Türkiye şampiyonalarının yapılamadığını ancak Yunus Emre'nin daha önceki yıllarda elde ettiği dereceleri dolayısıyla milli takım kampına çağrıldığını aktaran Yılmaz, "Yunus Emre başarılı ve çalışkan bir sporcu. Ondan çok memnunuz ve umutluyum." dedi.

Yılmaz, Yunus Emre'nin dünya şampiyonasında madalyaya ulaşacağına inandığını vurgulayarak, böylece 2022 Kış Olimpiyatlarına vize almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yunus Emre'nin disiplinli bir sporcu olduğunu belirten Yılmaz, "Antrenman saatlerini hiç kaçırmaz. Sporu çok seviyor. Kendisini keşfetmemiz tesadüf olsa da çok güzel oldu. Salgın sürecinde dışarıya çıkıp çalışamadık fakat o köyündeki evinin önünde spora hiç ara vermedi. Yunus Emre hiç pes etmedi. Fındık toplarken antrenman şeklinde çalıştı. Çuvalları sırtladı ve rakibiymiş gibi davrandı. Bu da Yunus Emre'nin ne kadar istekli olduğunu bize gösterdi. Biz de kendisine taktik antrenmanlar yaptırdık. İnşallah şampiyonada kürsüde yerini alıp bizi gururlandıracaktır." şeklinde konuştu.

İşitme engelli genç güreşçi Yunus Emre'nin hedefi dünya şampiyonasında altın madalya
İşitme engelli genç güreşçi Yunus Emre'nin hedefi dünya şampiyonasında altın madalya
İşitme engelli genç güreşçi Yunus Emre'nin hedefi dünya şampiyonasında altın madalya
İşitme engelli genç güreşçi Yunus Emre'nin hedefi dünya şampiyonasında altın madalya

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme engelli genç güreşçi Yunus Emre'nin hedefi dünya şampiyonasında altın madalya - Son Dakika Spor


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