İşitme engelli genç kadının 'duyma' sevinci - Son Dakika

İşitme engelli genç kadının 'duyma' sevinci

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğuştan işitme engelli genç kadın, sosyal medya aracılığı ile başvurduğu dernek sayesinde işitme cihazına kavuştu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğuştan engelli Berivan Korkmaz (19), işitme kaybının giderilmesi için sosyal medya aracılığı ile bir derneğe başvurdu. Dernek yetkililerinin iletişime geçtiği genç Korkmaz, özel bir kliniğe götürülerek doktor gözetiminde testleri yapıldı. Yapılan testlerde kadının her iki kulağınında da işitme kaybı tespit edildi. Maddi imkansızlardan dolayı işitme cihazını alamadığı öğrenilen Korkmaz'a dernek yetkilileri sahip çıkarak gerekli cihazları tedarik etti. Klinikte doktor tarafından kulaklarına işitme cihazı takılan Korkmaz, duyabilmenin sevincini yaşadı.

İşitme cihazı sayesinde duyabildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Berivan Korkmaz, "Çocukluğumdan beri duymuyorum. Ben dilsiz ve sağırdım. Sosyal medya aracılığı ile Şanlıurfa'da bir derneğe başvurdum. Sol kulağımdan ameliyat oldum. İşitme cihazı kulağıma takıldı, artık, duyabiliyorum ve konuşabiliyorum. 19 yaşındayım, kulağıma cihaz takıldığı için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Artık bana ses çok iyi geliyor" ifadelerini kulandı.