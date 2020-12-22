İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu - Son Dakika

İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu

22.12.2020 17:49
İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, kadın basketbol milli takımında görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan antrenör Gülseren Yarga'nın yerine Özlem Şencan'ın getirildiğini duyurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, kadın basketbol milli takımında görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan antrenör Gülseren Yarga'nın yerine Özlem Şencan'ın getirildiğini duyurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Federasyonumuz Basketbol Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Gülseren Yarga'nın sağlık problemleri sebebiyle görevinden ayrılması sonucu yerine Türkiye Basketbol Federasyonu eski basketbol milli takım sporcularından, halen Türkiye Basketbol Federasyonu U20 Basketbol Milli Takım Antrenörü olan Özlem Şencan gelmiştir. Hocamızın işitme engelliler basketboluna çok şeyler katacağına inanıyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, kendisine camiamıza hoş geldin diyoruz."


İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu
İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu
İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu
İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu

basketbol, Türkiye, Kadın, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası Boğazına bıçak dayayıp genç turiste cinsel tacizde bulunan sapık, tutuklandı Son Dakika: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı Müvekkili telefon numarasını erotik shoplara verdi, kadın avukat bu sözlerle isyan etti Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et
G.Saray, Göztepe'yi konuk ediyor! Cim Bom'un ilk 11'i belli oldu G.Saray, Göztepe'yi konuk ediyor! Cim Bom'un ilk 11'i belli oldu         
17:57
Meteoroloji 4 ilimizi uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji 4 ilimizi uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor         
17:51
TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına ilk tepki Beşiktaş'tan geldi: Vicdanlara sığmaz         
17:36
21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki model Madalny Davis, selfie çekmek için tırmandığı çitlerden düşerek hayatını kaybetti         
17:23
Elazığ'da 1,5 ton bozulmuş hurma ele geçirildi Elazığ'da 1,5 ton bozulmuş hurma ele geçirildi         
17:16
TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak         
16:22
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum         
14:40
Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu         
14:35
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı İmamın sahip çıktığı şahıs, caminin jeneratörünü çaldı         
12:40
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık Borcu olanlar dikkat! Yapılandırma başvurusu için son tarih 31 Aralık         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 18:04:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei