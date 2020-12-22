İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takımı'nda yeni antrenör Özlem Şencan oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, kadın basketbol milli takımında görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan antrenör Gülseren Yarga'nın yerine Özlem Şencan'ın getirildiğini duyurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Federasyonumuz Basketbol Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Gülseren Yarga'nın sağlık problemleri sebebiyle görevinden ayrılması sonucu yerine Türkiye Basketbol Federasyonu eski basketbol milli takım sporcularından, halen Türkiye Basketbol Federasyonu U20 Basketbol Milli Takım Antrenörü olan Özlem Şencan gelmiştir. Hocamızın işitme engelliler basketboluna çok şeyler katacağına inanıyor, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, kendisine camiamıza hoş geldin diyoruz."