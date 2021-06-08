İşitme engelli kadın hentbolcuların hedefi olimpiyat şampiyonluğu

İşitme Engelliler Kadın Milli Hentbol Takımı, 2022'de Brezilya'da yapılması planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, hedeflerinin takımı olimpiyatlara hazır hale getirmek olduğunu söyledi.

Federasyondaki 24 branş için hizmet verdiklerini belirten Kihtir, "Hem ülkemizde dünya şampiyonası yapmak hem de yurt dışında bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bu süreçte ekip olarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Eylülden olimpiyatlara kadar şampiyonalarımız ve kamplarımız devam edecek. Ülkemize daha çok altın madalya getirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Başantrenör Bağdatlı: "Hedefimiz olimpiyat"

İşitme Engelliler Kadın Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Şenay Bağdatlı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çalışmalara bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

En son Brezilya'da yapılan 2018 Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası'nda ikinci olduklarını anımsatan Bağdatlı, 3 yıl aradan sonra ilk defa Karabük'te 9 takımın katılımıyla Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini, yıl sonuna kadar bir etkinlik daha yapmak istediklerini kaydetti.

İşitme engellilerde hentbolun yeni bir branş olduğunu, bunu ilerletmek istediklerini vurgulayan Bağdatlı, "2022'de olimpiyatlar yapılacak. Hedefimiz bu olimpiyat. Dünya ikinciliği, ilk kez katıldığımız organizasyonda bizim için çok iyi dereceydi. Artık biraz daha iyi seviyeye gelip, iyi çalışma ve kamplarla olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Milli sporcu Okçu: "Hentbolda çok daha başarılı olunsun istiyorum"

Milli sporcu Nur Aykurt da dünya şampiyonasında ikinci olmalarının kendileri açısından büyük başarı olduğunu vurgulayarak, şimdi hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

Takımın en küçük oyuncusu kaleci Şilan Okçu da salgından etkilendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu sürede kendi imkanlarımız ve arkadaşlarımızla toplanarak çok çalıştık. Karabük'te turnuva oldu, bundan dolayı çok mutlu olduk. Turnuvaya çok takım katıldı, bu da bizi mutlu etti. Hentbol branşında çok daha başarılı olunsun istiyorum. Bu şekilde devam edersek, inanıyorum ki başarılı olacağız. Her yıl bu tür turnuvalar olursa hentbol çok iyi yerde olacak. Dünya ikincisi olduk, Brezilya'da o enerjiyi aldım ben. İnanıyorum ki olimpiyat şampiyonu olacağız."