İşitme Engelli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı - Son Dakika

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı tarih yazdı. Final maçında ay-yıldızlılar, İtalya ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen milliler, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

(İHA)