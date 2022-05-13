İşitme Engelli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı - Son Dakika
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İşitme Engelli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı

13.05.2022 23:27
İşitme Engelli Kadın Voleybol Takımı'ndan tarihi başarı

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Kadın Voleybol Milli Takımı, İtalya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı tarih yazdı. Final maçında ay-yıldızlılar, İtalya ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça üstün bir performans sergileyen milliler, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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