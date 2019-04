- İşitme Engelli Kayak Milli Takımı, Kış Olimpiyatları'na Erciyes'te hazırlanıyor

- İşitme Engelli Kayak Milli Takımı, Kış Olimpiyatları'na Erciyes 'te hazırlanıyorİşitme Engelliler Kış Sporları Sorumlusu Yavuz Tanyeri:"Rakipleri de tanıyoruz ve ilk 10'un içerisinde yer alacağımıza inanıyorum"KAYSERİ - İşitme Engelliler Kayak Milli Takımı, 12 Aralık 'ta yapılacak olan İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını, Türkiye 'nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi 'nde sürdürüyor.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kayak Merkezi ve Sosyal Tesisler'inde kamp yapan sporcular, olimpiyat hazırlıklarına devam ediyor. Pazar gününe kadar burada kamp yapacak olan milli takım, organizasyon tarihine kadar hazırlıklarına devam edecek. İşitme Engeliler Kış Sporları Sorumlusu Yavuz Tanyeri, "Erciyes'te yaptığımız çalışma, İtalya 'da 12 Aralık'ta yapılacak İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli takımımızın çalışmalarını yapıyoruz. Pazar gününe kadar Erciyes'teyiz. Kar mükemmel ve Erciyes A.Ş tesisleri bize yeterli desteği sağlıyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.Bu mevsimde kar kalitesinin yüksek olmasından dolayı Erciyes'i tercih ettiklerini aktaran Tanyeri, "Elbette bütün kayak merkezlerimiz mükemmel ve her kayak merkezinin kendine has bir özelliği var. Erciyes'te olmamızın nedeni, bu mevsimde sadece burada iyi bir kar olması nedeniyle burada yapmayı uygun bulduk. Bazı yerlerde de kar var ama kalitesi düşük olduğu için, Erciyes'i tercih ettik" ifadelerini kullandı.Takımda tecrübeli ve genç sporcuların bulunduğunu, yarışma sonucunda ilk 10 içerisinde yer almayı hedeflediklerini dile getiren Tanyeri, "İşitme Engeliler Milli Takımı 2002 yılından beri var olan bir takım. Gerek alp disiplini gerek de kayaklı koşu dalarında uluslararası yarışmalara daha önce katıldık. 2007 yılında Amerika 'da bir kayak merkezinde Kış Olimpiyat Sporu Oyunları'nda 3x10 kilometre bayrak yarışında bronz madalya aldık. Bu Türk kayak tarihinde de bir ilk. Olimpiyat düzeyi bir üst yarışmada madalya alan ilk takım İşitme Engeliler Kayak Takımı oldu. Onu takiben 2013 yılında Rusya 'da yapılan dünya şampiyonasında da dünya üçüncüsü olduk. İtalya'da yapılacak yarışmaya daha önceki sporcularımızdan dünya üçüncüsü olan bir sporcumuz kayaklı koşumuzda var diğerleri genç sporcular. Üç tane Kayseri 'den bir tane Bayburt 'tan sporcumuz var. Bu arkadaşlarımın ilk uluslararası deneyimi olacak. Gördüğüm kadarıyla, rakipleri de tanıyoruz ve ilk 10'un içerisinde yer alacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.Takımda 8 sporcunun bulunduğunu, sezon başında tekrar Kayseri'de kamp yapmayı düşündüklerini belirten İşitme Engelliler Kış Sporları Sorumlusu Yavuz Tanyeri konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ekibimizde şuan da 4 tane alp disiplininde, 2 tane snowboard ve 2 tane de kayaklı koşu da sporcu yani toplam 8 tane sporcumuz var. Pazar günü kampımız bitiyor ve bunu takiben yazın güç geliştirme ve kondisyon kamplarımız olacak. Kar olursa sezon başında Kayseri'de yine bir kamp düşünüyoruz. Kar olmazsa, İtalya'ya birkaç gün önce gidip orada antrenman yapıp takiben 12 Aralık'ta yapılacak olan açılış ve ardından yarışmalara katılacağız."Takımda bulunan Furkan Çeri ise kayağa 5 yıl önce başladığını ifade ederek, "İtalya'ya gideceğiz. Onun için antrenmanlar yapıyoruz. Şu an kamptayız. İlk başlarda antrenmanlar kolay geliyordu ama profesyonelleştikçe zorlaşıyor. Hedefim kış oyunlarına ve dünya şampiyonasına katılabilmek" dedi. Yasin Çimen ise, "9 senedir kayıyorum. Kayağı çok seviyorum ve profesyonel olarak ilerlemek istiyorum. Hedefim dünya şampiyonasına gitmek. Onun için antrenman yapıyoruz, umarım gidebiliriz" şeklinde konuştu.