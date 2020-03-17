İşitme engelli milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İşitme engelli milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor - Son Dakika Spor

İşitme engelli milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor

6 saat önce

Doğuştan işitme engelli İlkay Özer, haziran ayında Trabzon'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.

İşitme engelli milli güreşçi, Dünya Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmak istiyor, System.String[]

Doğuştan işitme engelli İlkay Özer, haziran ayında Trabzon'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak kürsünün zirvesine çıkmak istiyor.

Ankara'da yaşayan doğuştan işitme engelli İlkay Özer (15), öğretmeninin yönlendirmesiyle 13 yaşında güreşe başladı.

İşitme engellilerde olimpiyat ve dünya şampiyonluğu bulunan antrenörü İlhan Çıtak'ı örnek alan İlkay, yaklaşık 2 sene önce başladığı güreşte, şubat ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak, milli takıma seçildi.

Azmiyle herkese örnek olan İlkay Özer, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

"Çok hırslıyım, bayrağımı çok seviyorum"

Genç sporcu, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları için geldiği Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Öğretmeninin kendisini güreş antrenmanlarına davet etmesiyle bu spora başladığını belirten İlkay Özer, "Güreşe Ankara'da başladım. 2 senedir güreş yapıyorum. Şubat ayında Türkiye şampiyonu oldum. Dünya Şampiyonası'nda hedefim büyük. Çalışmalarım güzel gidiyor. Çok hırslıyım, bayrağımı çok seviyorum. İnşallah bayrağımızı birinci sırada göndere çektireceğim." ifadelerini kullandı.

İlkay Özer, küçükken futbol oynarken bacağından sakatlık geçirdiğini ancak güreş sayesinde bunu atlattığını aktardı.

İlk olarak milli takıma seçilme hedefini gerçekleştirdiğini dile getiren İlkay Özer, şunları kaydetti:

"Şimdi Trabzon'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda birincilik hedefliyorum. Hedeflerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Engelli olan herkesi spor yapmaya davet ediyorum. İster futbol ister basketbol ister voleybol olsun mutlaka spor yapsınlar."

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:18 Kaynak: AA
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