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İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor - Son Dakika

İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor

18.02.2022 11:24

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlıklarına Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde devam eden İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörü İbrahim Şahin, basın mensuplarına açıklamasında, 4 kamp planladıklarını ve bunların ilk ikisini Niğde'de yapacaklarını söyledi.

Olimpiyatlara serbest ve grekoromen stillerde toplam 16 sporcuyla katılacaklarını aktaran Şahin, "Brezilya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Daha önce Deaflympics'te takım olarak başarılı sonuçlar aldık. Son Dünya Şampiyonası'nda takımlarımız şampiyon olmuştu. Yine hedefimiz olimpiyatlarda en fazla madalyayı alarak şampiyon olmak. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi, en çok tercih ettiğimiz yerlerden biri. Bu bölgenin rakımı bizim için önemli. Bundan dolayı ilk iki kampımızı burada gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İşitme engelli milli güreşçilerden Mehmet Ali Yiğit de olimpiyat hazırlıklarının iyi sürdüğünü dile getirip, altın madalya kazanmayı hedeflediğini dile getirdi.

Milli sporcu İsmail Hakkı Bostancı ise şampiyonaya katılacak bütün güreşçilerin derece alacağına inandığını vurgulayarak, "Brezilya'da birinci olup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Türk halkına destekleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor
İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor
İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor
İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşitme engelli milli güreşçiler olimpiyat hedefiyle ter döküyor - Son Dakika


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