İşitme engelli milli karateciler, Brezilya'daki Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Karate Milli Takımı'nın sporcuları, Brezilya'da gerçekleştirilecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan (Deaflympics) zaferle dönmeyi istiyor.

Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek milli karateciler, hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa giren milliler, olimpiyatlarda başarılı olmak için gece gündüz çalışıyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm branşlarda olimpiyatlarda başarılı olmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Sporcuların hepsinin üst düzey motivasyonla mücadele edeceğini belirten Vural, milli karatecilerin olimpiyattan başarıyla döneceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Vural, 13 sporcunun Türkiye'yi temsil edeceğini aktararak, "Branşımızın 3. kampını Bursa'da yapıyoruz. Son bir kampımız daha var. Onu da bitirip ilk ekibimizi olimpiyatlara uğurlayacağız. 5 ay önce İran'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndan 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla döndük. Nasip kısmet olursa Brezilya'daki olimpiyatta katıldığımız her kilodan altın madalyayla dönmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fatih Çiçek: "Moral ve motivasyon olarak hazırız"

Milli karateci Fatih Çiçek de çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini aktardı.

Çok iyi odaklandıklarını ve tempolu bir şekilde antrenman yaptıklarını anlatan Çiçek, "Daha önce 2 olimpiyat birinciliği, 1 ikincilik, 4 dünya şampiyonluğu ve 1 ikincilik yaşadım. Başarılarımızı devam ettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçek, son dönemde milli takımın başarılı sonuçlara imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İran'da ve Samsun'da şampiyonluklar yaşadık. Takım halinde şampiyonluk serimize devam ettirmek istiyoruz. Bayrağımızı göndere çekmek hedefimiz. İnşallah bakanlığımızı ve federasyonumuzu mahcup etmeyeceğiz. Çok iyi dereceler elde edeceğimizi düşünüyorum. Moral ve motivasyon olarak hazırız. Rakibimiz Ukrayna ve Rusya. Ciddi rakipler. Çok iyi hazırlandık, inancımız var, kazanacağız inşallah. Öncellikle sağlığım elverdiği sürece bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum."

Sabri Kıroğlu ise kata branşında mücadele edeceğini bildirdi.

Avrupa ve dünya şampiyonluğu başarıları olduğunu belirten Kıroğlu, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiyoruz. Gerçekten çok iyi hazırlandık. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Genel klasmanda takım halinde birinciliği alacağımıza inanıyorum. İnşallah çok iyi sonuçlar alacağız." diye konuştu.

Murat Mercan, çalışmaların güzel geçtiğine dikkati çekerek, "Antrenmanlar zorlu ve iyi gidiyor. Sakatlık yaşamadan olimpiyatlara katılmak istiyorum. Hedefimiz birinciliği alarak İstiklal Marşı'nı Brezilya'da okutmak." ifadelerini kullandı.