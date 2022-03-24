İŞİTME ENGELLİ MİLLİ TAKIMDAN DEKAFOK ZİYARETİ - Son Dakika

BREZİLYA'da yapılacak 24. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'na hazırlanan İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı, Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (DEKAFOK) ziyaret ederek, çevre temizliğine farkındalık oluşturmak amacıyla çöp toplama etkinliğine katıldı.

Brezilya'da 1-15 Mayıs'ta yapılacak olan 24. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatlarına katılacak olan İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı Manavgat'ta hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman arası çeşitli ziyaret ve etkinliklere katılan milli takım sporcuları, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'i ziyaret ettikten sonra Manavgat Irmağı'nda bot turuna çıktı. Manavgat Mendirek bölgesine gelen milli takım sporcuları DEKAFOK derneğini ziyaret etti. Sporcular, dernek faaliyetleri hakkında başkan Seher Akyol'dan bilgi aldı.

Derneğin engelliler adına yürüttüğü 'Bir Kapak ile Engelleri Kaldır' sosyal sorumluluk projesi ve doğal yaşamı koruma yönündeki gayretlerini takdir ettiklerini belirten İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Metin, Biz milli takım olarak Türkiye için oynuyoruz, Türkiye'nin değerleri için ter döküyoruz, bu nedenle ülkemiz adına atılan her adımı, konulan her katkıyı takdir ediyoruz, destekliyoruz diye konuştu.

İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımının DEKAFOK'u ziyaret etmesinden büyük onur duyduğunu belirten Akyol ise, Mayıs ayında carettalarımız yuvalama yapmak için sahillerimize gelecek, aynı dönemde de işitme engelliler milli takımımız Brezilya'ya ülkemiz için mücadele etmeye gidecek. Milli takımımıza orada başarılar diliyorum, şampiyon olduklarında bizim carettaları da unutmamalarını diliyorum diye konuştu.

İşitme Engelliler Türkiye A Milli Futbol Takımı, Mendirek bölgesinde sembolik olarak çevre temizliğine katıldı.