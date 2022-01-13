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İşitme engelli öğrenciler, "Mehmetçik üşümesin" diye atkı ördü - Son Dakika

İşitme engelli öğrenciler, "Mehmetçik üşümesin" diye atkı ördü

13.01.2022 11:06
İşitme engelli öğrenciler, "Mehmetçik üşümesin" diye atkı ördü

Elazığ'da işitme engelli öğrenciler, doğuda çetin kış şartlarında vatani görevini yapan jandarma erlere "üşümesinler" diye ördükleri atkıları, harçlıklarıyla aldıkları çorapları ve yazdıkları mektupları gönderdi.

Elazığ'da işitme engelli öğrenciler, doğuda çetin kış şartlarında vatani görevini yapan jandarma erlere "üşümesinler" diye ördükleri atkıları, harçlıklarıyla aldıkları çorapları ve yazdıkları mektupları gönderdi.

Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesinde atölye dersleri kapsamında atkı örmeyi öğrenen işitme engelli öğrenciler, ilk kez yaptıkları atkıları Mehmetçiğe göndermek istediklerini öğretmenlerine iletti.

Okul yönetimi öğrencilerin bu talebini memnuniyetle karşıladı.

Öğrenciler, zorlu kış şartlarında vatanın bekası için görev yapan jandarma erlerin "ayağı üşümesin" diye biriktirdikleri harçlıklarıyla çorap aldı, onlara duydukları sevgi ve minneti dile getirmek için de mektup yazdı.

Özenle paketledikleri hediyelerini erlere gönderilmek üzere jandarmaya teslim eden öğrencilerin örnek davranışından memnuniyet duyan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da bir araya geldiği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Düzenlenen etkinlikte işitme engelli öğrencilere jandarma bünyesinde kullanılan araçlar tanıtıldı, narkotik köpeği gösteri sundu.

Teslim alınan hediye paketleri, İl Jandarma Komutanlığınca sınır karakolunda görev yapan jandarma erlerine gönderildi.

Gönderilen atkı, çorap ve mektupları alan askerler de gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilere teşekkür etti.

"Fikir öğrencilerden çıktı"

El sanatları öğretmeni Ayşe Türker Aykaç, AA muhabirine, atölye dersleri kapsamında öğrencilerine Anadolu kültürünü yansıtan el sanatlarını öğrettiklerini belirtti.

Kış ayı olması dolayısıyla öğrencilerinin atkı örmeyi öğrendiğini ifade eden Aykaç, şöyle konuştu:

"Eğitimleri esnasında manevi değerlerimizi de onlara benimsetmek amacıyla hediyeleşmeyi konu alarak, 'Ördüğünüz atkıları kime hediye etmek istersiniz?' diye sorduğumda asker ağabeylerine hediye etmek istediklerini ifade ettiler. Fikir öğrencilerden çıktı. Sonra birlikte atkılarımızı ördük."

"Hem öğrencilerimize hem de askerlerimize minnettarız"

Askerlere gönderilmesine karar verildikten sonra öğrencilerinin hevesle ve özenle atkıları örmeye başladığını aktaran Aykaç, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize 'Bu atkıları neden askerlerimize göndermek istiyorsunuz' diye sorduğumuzda da, 'Onlar bizim için vatanı koruyorlar, güvenliğimiz için terörle mücadele ediyorlar, bizim için canlarını veriyorlar.' dediler. El emeği göz nuruyla ilk defa yaptıkları bu atkıları onlara olan minnetlerini göstermek için asker ağabeylerine göndermek istediklerini söylediler. Onların bu cevapları karşısında çok duygulandık. Bizler de hem öğrencilerimize hem de askerlerimize minnettarız."

"Tüm emeklerimiz sizin için, dünyalar sizin olsun"

Öğrencilerden İdris Cangir de işaret diliyle duygularını aktardı.

Küçükken hep asker olma hayali kurduğunu ancak işitme engeli nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğinin farkında olduğunu söyleyen Cangir, askerleri çok sevdiği için ördüğü atkıyı onlara göndermek istediğini anlattı.

Cangir, şöyle devam etti:

"Değerli asker ağabeylerimiz sizin için sevgi dolu mektuplar yazdık. Vatanı düşmanlardan koruyorsunuz, Allah da sizi korusun, size minnettarız, teşekkür ediyoruz. Bizler sıcak evlerimizde ve okullarımızda üşümüyoruz, ama siz nöbet tutarken üşüyorsunuz onun için size atkı yaptık, sizi çok seviyoruz."

Öğrenci Umut Sönmez ise vatanı düşmanlardan korumak için görev yapan tüm güvenlik güçlerine minnet duyduklarını aktararak, "Sevgili asker ağabeylerimiz, sizi çok seviyoruz, size hediyeler gönderdik. Bizleri koruyorsunuz. Tüm emeklerimiz sizin için, dünyalar sizin olsun." ifadelerini kullandı.

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Jandarma, Engelli, Elazığ, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İşitme engelli öğrenciler, "Mehmetçik üşümesin" diye atkı ördü - Son Dakika
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