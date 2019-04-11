İşitme Engelli Öğrencilere Özel Deprem Eğitimi

İzmit Seka Park'ta bulunan Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi deprem bilincini aşılamak, depremde yapılması gerekenleri hatırlatmak üzere Kocaeli halkınahizmet veriyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkezde, bu kez Karamürsel Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine teorik ve uygulamalı deprem eğitimi verildi. Eğitim sonrası 26 öğrenci ve öğretmene katılım belgesi verildi.

BİLGİLER ÇEVİRİ YAPILARAK ÖĞRENCİLERE AKTARILDI

Kocaeli halkının deprem konusunda eğitim almasına çok önem veren Büyükşehir Belediyesi, tüm eğitimleri ücretsiz olarak veriyor. Bu kapsamda okul öğrencilerinin sorumluluk bilincinin geliştirilmesi için Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen eğitimlere, öğrencilerle birlikte okul idareci ve öğretmenleri katılıyor. İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine verilen teorik eğitim sonrasında deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, merkezde bulunan simülasyon odasında uygulamalı olarak anlatıldı. Düzenlenen teorik eğitimde öğrencilere bilgiler, kendi öğretmenleri tarafından çeviri yapılarak aktarıldı.

DEPREM EĞİTİM MERKEZİ

İzmit Seka Park'ta eğitim veren Deprem Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara teorik ve uygulamalı deprem eğitimleri gerçekleştiriliyor. Eğitim Merkezi'nde her yaştan bireye; depreme dayanıklı bina, ev içinin depreme hazırlanması, deprem sonrası toplanma yerleribilgilerinin yanında deprem anının canlandırıldığı simülasyon odasında uygulamalı eğitimler veriliyor.

EĞİTİMLERE KATILMAK İÇİN…

Deprem Eğitim Merkezi'nde 25 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere katılmak isteyen birey ve gruplar 0 262 318 10 00, Büyükşehir 153 veya www.kocaeli.bel.tr web adresi online işlemler menüsünden randevu alarak eğitime katılabiliyor. Eğitimlere öğrenci ve yetişkin birey fark etmeksizin katılabiliyor.