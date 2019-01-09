İşitme Engelli Olduğu Düşünülen Köpeğe İşitme Testi Yapıldı

İşitme engelli olduğu düşünülen köpeğe işitme testi yapıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültemizde doğuştan işitme engelli olduğu düşünülen köpeğe işitme testi yapıldı.

İşitme engelli olduğu düşünülen köpeğe işitme testi yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültemizde doğuştan işitme engelli olduğu düşünülen köpeğe işitme testi yapıldı.



SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültemizde doğuştan işitme engelli olduğu düşünülen köpeğe işitme testi yapıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde ikamet eden Ceren Kayan, Dogo Argentino ırkı 6 aylık Ceku isimli dişi köpeğinin seslere tepki vermediğini fark ederek bölgesinde bulunan veterinere kontrole götürdü. Yapılan kontrolde köpeğin işitme sorunu yaşadığı, işitme testi yapılması gerektiği söylendi.

Kayan, bunun üzerine Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile temasa geçti. Burada bulunan Hayvan Hastanesi'nde Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçkaya ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen tarafından Ceku'ya gerekli ön muayeneler yapıldı. Ardından Veteriner Fakültesi Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Laboratuvarı'na getirilen Ceku, "Otoaküstik Emisyon Cihazı" ve "Klinik ABR Cihazı" ile bazı testlere tabi tutuldu. Test sonuçlarında köpeğin doğumsal her iki kulağında da sağırlık olduğu tespit edildi.

Ceku'nun sahibi Kayan, "Seyhan Adana'dan geliyorum. Köpeğimin işitme ile ilgili sorunu olduğunu düşünüyordum. Araştırmalarım sonucu bu testin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapıldığını öğrendim ve hocalarımızla görüşüp Sivas'a geldim. Yapılan testler neticesinde köpeğimin doğuştan iki kulağında da doğuştan işitme problemi olduğunu öğrendim. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Koçkaya, "Biz daha önce bu konuda klinik ABR cihazımız ile çalışmalar yapmıştık. Türkiye'de ilk defa duyma testine yönelik çalışmaları biz yapmıştık. Ceren hanım bize ulaştı ve işitme testini iki yönlü yaptık; hem otoaküstik edüsyon cihazı ile hem de klinik ABR cihazı ile ve bunun sonucunda doğuştan gelen bir işitme kaybı olduğunu tespit ettik. İnşallah bu problemlerin çözümüne yönelik elimizden geleni de yapmaya çalışacağız. Türkiye'de bunu ilk yapan bizdik ve şu anda da tahminlerime göre sadece biz yapıyoruz. Bu işin öncülüğünü yapmış olmak da hem üniversitemiz adına hem kendi adımıza gurur verici ve mutlu edici bir tablo" diye konuştu.

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