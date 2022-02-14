Üye Girişi
İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı - Son Dakika

İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı

14.02.2022 00:58
İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı

Artvin'de işitme engelli 36 yaşındaki Ersin Karadeniz köyünden, mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı.

Artvin'de işitme engelli 36 yaşındaki Ersin Karadeniz köyünden, mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı. Yaralanan ve elindeki balta sayesinde ayıdan kurtulan genç, cep telefonuyla arkadaşını görüntülü arayarak yardım isteyerek kurtuldu.

Artvin'in Borçka ilçesi Camili bölgesi Efeler Köyünde oturan doğuştan işitme engelli Ersin Karadeniz, mezra evlerinin çatısında biriken karları temizlemek için köyden çıktı. Ormanlık alana geldiği sırada bir anda ayı saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran genç, saldırının refleksiyle elindeki baltayı ayıya savurarak ayıdan kurtulmayı başardı.

Ayı saldırısı sonrası yaralı halde ormanlık alanda kalan Karadeniz, konuşamadığı için cep telefonuyla arkadaşını görüntülü arayarak yardım istedi. İlk tedavisi Borçka Devlet Hastanesinde yapılan Karadeniz, daha sonra Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi. İki bacağından ağır yaraları olan Karadeniz tedavisinin ardından taburcu edildi.

Amca yeğenini yaşadıklarını anlattı

Ayı saldırında yaralanan Ersin Karadeniz'in amcası Veysel Karadeniz, yeğenin duygularına tercüman oldu. Yaşananları anlatan amca şu ifadelere yer verdi:

"Yeğenim doğuştan işitme engelli, köyde bütün işleri bu yapar. Mezrada bulunan mereğinde ot olduğundan, çatısı çökmesin diye köyden kalkıp mezraya gitmiş. Mezra uzak tabi ister istemez ormanın içinden geçiyorsun. Ağacın dibinde oturduğu sırada arkasından aniden ayı saldırmaya başlamış. Ayı ayaklarından kapıp silkelemeye başlayınca buda elindeki baltayla ayıya vurmuş ve kurtulmuş. Bir arkadaşını görüntülü arayarak yardım istiyor, daha sonra bize haber verdiler bizde kalktık köyden almaya gittik getirdik. Hastanede tedavisi yapıldı 14 dikişi atıldı, bacağına durumu şu anlık iyi. " - ARTVİN

YORUMLAR
500

Karadeniz, Engelli, Borçka, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Beşiktaş'ta korkutan kaza! Tırın taşıdığı vinç araçların üzerine düştü
00:59 Sultangazi'de polise saldırmaktan gözaltına alınan 26 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi
00:58 Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Dansıyla hayranlarının beğenisini topladı
00:11 Halil Falyalı suikastında kullanılan uzun namlulu silahlar bulundu
00:09 Canlı yayında olay tespit! Erman Toroğlu'ndan Trabzonspor'un yıldızına: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!
00:05 Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE'den açıklama geldi: İkili ilişkilerde olumlu bir sayfa açacak
23:44 Herkes onu konuşuyor! Serel Yereli'nin transparan sütyeniyle verdiği pozları olay oldu
23:42 Erdoğan'ın 3. dönem adaylık tartışmalarına Başdanışmanı Mehmet Uçum cevap verdi: Hukuken bir engel yok
23:24 Kayseri maçında şaşkına çeviren olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip, yalvardı
23:22 Alişan'la boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan içi gönderme dolu paylaşım geldi, çok geçmeden sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 01:45:07. #1.11#
SON DAKİKA: İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement