İşitme engelli Selver, Türk spor tarihine adını yazdırmayı hedefliyor

Milli tekvandocu Selver Şeker: Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan işitme engelli ilk Türk tekvandocu olmayı hedefliyorum

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - İşitme engelliler olimpiyat şampiyonluğunu iki defa kazanan milli tekvandocu 22 yaşındaki Selver Şeker, olimpiyatlarda üst üste 3 kez birincilik kürsüsüne çıkan işitme engelli ilk Türk tekvandocu olmak hedefiyle antrenman yapıyor.

Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli Selver Şeker, 9 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Ablası ve erkek kardeşi de işitme engelli olan Selver, ilk defa 2012 yılında katıldığı Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Milli takıma seçilen Selver Şeker, 2013'te Bulgaristan'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu. 14 yaşında olimpiyat şampiyonu olma gururu yaşayan Selver, Türkiye şampiyonalarında çok sayıda madalya kazandı. Selver Şeker, 2015'te Avrupa şampiyonluğu, 2016'da dünya şampiyonluğuna uzandı. 2017'de Samsun'da düzenlenen İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na birinci olan Selver, üst üste iki olimpiyatta altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyayı rakiplerine kaptırmayan Selver Şeker'in spor kariyerinde 2 olimpiyat, 1 dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Selver, gelecek yıl Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı. İkinci defa dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediğini belirten Selver Şeker, 2021'deki olimpiyatlarda da birincilik kürsüsüne çıkmayı istiyor. Selver, "Üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu kazanan işitme engelli ilk Türk tekvandocu olmayı hedefliyorum. Adımı Türk spor tarihine yazdırmak istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selver Şeker antrenman yaparken

- Selver Şeker ile röportaj

Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,