İşitme engelli sporcular, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

İşitme Engelliler Karate ve İşitme Engelliler Tekvando milli takımları, Avrupa Şampiyonası için Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Manavgat ilçesindeki bir oteldeki kampta tekvandoda 9 kadın, 15 erkek, karatede ise 10 kadın, 12 erkek olmak üzere toplam 46 sporcu yer alıyor.

Antrenmanın ardından bir araya gelerek fotoğrafı çektiren milli sporcular ve teknik heyet, başta Barış Pınarı Harekatı olmak üzere yurt içi ve dışında görevde bulunan Mehmetçiklere asker selamıyla destek verdi.

İşitme Engelliler Karate Milli Takımı Antrenörü Levent Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin gelecek yıl yapılacak olan dünya şampiyonası ve 2021'de Dubai'de gerçekleştirilecek olimpiyatlar için takımı şekillendirmek olduğunu söyledi.

Karate Milli Takımı'ndaki sporcuların morallerinin çok yüksek olduğunu aktaran Aydemir, "Karate Milli Takımı yeni bir takım yani çok derinliği olmayan bir takım. Fakat başarıları da var tabi. Olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları olan bir takımımız var. Ülkemizde, 6-8 Kasım'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, buradan madalyalar kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

İşitme Engelliler Tekvando Kadın Milli Takımı Antrenörü Nafia Kılıç ise son bir aydır takımın kampta olduğunu belirtti.

Sporcularına çok güvendiğini dile getiren Kılıç, şunları ifade etti:

"Antalya'da 9-12 Kasım arasında yapılacak İşitme Engelliler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz. Ülkemize şampiyonluğu getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonada Rusya, Ukrayna gibi güçlü ülkeler var ama biz de çok güçlü bir ülkeyiz. Sporcularımızın arasında olimpiyat şampiyonlarımız bulunuyor."

Karate Milli Takımı'nın 3 olimpiyat ve 4 dünya şampiyonu olan sporcusu Fatih Çiçek de hedefinin Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı dinletmek olduğunu kaydetti.

İşitme Engelliler Tekvando Kadın Milli Takımı sporcusu Selver Şeker, 2012'de başladığı tekvandoda 2013'te olimpiyat şampiyonu, 2015'te Avrupa şampiyonu, 2016 dünya şampiyonu olduğunu belirterek, "Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var, hedefimiz yine her zamanki gibi şampiyon olmak. Bunu başaracağız." şeklinde konuştu.