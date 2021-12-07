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İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti - Son Dakika

İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti

07.12.2021 16:41

Ordu'da 16 yıl önce boş arazide cesedi bulunan Erdal Şenol'un işitme engelli Mahmut Ali Aydın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İşaret dili çevirmeni eşliğinde jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 Eylül 2005'te Altınordu ilçesi Pelitli Mahallesi Gölyanı mevkiinde meydana gelen olayda, bahçe temizliği için evinden çıkıp geri dönmeyen Erdal Şenol'a ulaşamayan yakınları kayıp başvurusu yaptı. 45 gün sonra Şenol'un cesedi, boş bir arazide parçalanmış halde bulundu.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ

İncelemelerde Şenol'un av tüfeği ile vurulduğu tespit edildi. O tarihte olayla ilgili jandarmanın yürüttüğü soruşturmada, şüpheli ya da şüphelilere ulaşılamadı.

16 yıl sonra çözülen cinayet! İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ay önce, Erdal Şenol'un ölümünün araştırılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip oluşturuldu. Dosyayı yeniden açan özel ekip, cinayeti işledikleri değerlendirilen işitme engelli Mahmut Ali Aydın ile N.A. (51) ve S.Ş.'yi (67) gözaltına aldı.

ÇIKAN KAVGADA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

İşaret dili çevirmeni yardımıyla ifadesi alınan Aydın, maktulün kendisine küfrettiğini, çıkan kavgada da öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aydın tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti

Mahmut Ali, Jandarma, Engelli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşitme engelli şüpheli, suçunu itiraf etti - Son Dakika


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