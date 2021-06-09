İşitme Engelli Takımımızda Hedef Avrupa Kupaları - Son Dakika

İşitme Engelliler Süper Ligi takımlarından Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 16-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada finale kalarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyor.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan İşitme Engelliler Futbol Takımımız hedefini büyüttü.

16-25 Haziran tarihleri arasında Karabük'te düzenlenecek olan turnuvaya hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz, turnuvada şampiyon olamasalar da en kötü finale kalarak Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyor.

Karabük'teki turnuvanın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdüklerini söyleyen İşitme Engelliler Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Mehmet Yıldırım, Karabük'te Adıyaman'ı, finale kalma durumunda da Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi istediklerini dile getirdi.

Yıldırım, elde edecekleri başarıların en önemli mimarlarından birisinin de Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç olduğunu ifade ederek, her zaman yanlarında olan Başkanımıza ve kulüp yönetimine teşekkür etti. Teknik Direktör Yıldırım sözlerini şöyle tamamladı: "Her zaman takımımızın yanında olan, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Başkanımızın ve yönetimimizin güvenini boşa çıkarmayarak ilimizi ve ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeyi istiyoruz. Elimizdeki kadro bunu başaracak güçte. "