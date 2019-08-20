Son Dakika Haberleri: İşitme engelli tenisçiden tarihi başarı
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İşitme engelli tenisçiden tarihi başarı

38 dakika önce

Güney Koreli tenisçi Lee Duck-hee, ATP turnuvalarının ana tablosunda maç kazanan ilk işitme engelli sporcu olarak tarihe geçti.

İşitme engelli tenisçiden tarihi başarı, System.String[]
Güney Koreli tenisçi Lee Duck-hee, ATP turnuvalarının ana tablosunda maç kazanan ilk işitme engelli sporcu olarak tarihe geçti.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen Winston- Salem Açık Tenis Turnuvası'nda korta çıkan 21 yaşındaki Duck-hee, ilk turda İsviçreli Henri Laaksonen'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Dünya klasmanında 212. sırada yer alan Güney Koreli tenisçi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlar benim engelimle eğlendi. Benim tenis oynayamayacağımı söylediler ama bunu yapabileceğimi göstermek istedim." ifadelerini kullandı. Duck-hee'ye maç sonrası röportajlarında nişanlısı yardımcı oldu.
Duck-hee, turnuvadaki ikinci tur mücadelesinde Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak.
Salem, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:48 Kaynak: AA
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