İşitme engelli tenisçiden tarihi başarı
38 dakika önce
Güney Koreli tenisçi Lee Duck-hee, ATP turnuvalarının ana tablosunda maç kazanan ilk işitme engelli sporcu olarak tarihe geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:48 Kaynak: AA
Güney Koreli tenisçi Lee Duck-hee, ATP turnuvalarının ana tablosunda maç kazanan ilk işitme engelli sporcu olarak tarihe geçti.
ABD'nin Kuzey Carolina
eyaletinde düzenlenen Winston- Salem
Açık Tenis
Turnuvası'nda korta çıkan 21 yaşındaki Duck-hee, ilk turda İsviçreli Henri Laaksonen'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Dünya klasmanında 212. sırada yer alan Güney Koreli tenisçi, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlar benim engelimle eğlendi. Benim tenis oynayamayacağımı söylediler ama bunu yapabileceğimi göstermek istedim." ifadelerini kullandı. Duck-hee'ye maç sonrası röportajlarında nişanlısı yardımcı oldu.
Duck-hee, turnuvadaki ikinci tur mücadelesinde Polonyalı Hubert Hurkacz ile karşılaşacak.
Engelli emeklinin attığı imza ile hayatı karardı! 150 bin TL dolandırdılar Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı! Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür Falcao, Galatasaraylı yöneticiyi takibe aldı! Taraftar heyecanlandı