Üye Girişi
İşitme engelli üniversite adayları ile ailelerine işaret diliyle tercih desteği - Son Dakika

İşitme engelli üniversite adayları ile ailelerine işaret diliyle tercih desteği

08.08.2021 11:09
İşitme engelli üniversite adayları ile ailelerine işaret diliyle tercih desteği, System.String[]

Başkentte işitme engellilere yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yürüten Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren engelli üniversite adaylarına işaret dili tercümanlarıyla tercih danışma desteği veriyor.

Başkentte işitme engellilere yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yürüten Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren engelli üniversite adaylarına işaret dili tercümanlarıyla tercih danışma desteği veriyor.

Başöğretmen Eğitim Kurumlarının da desteklediği çalışmayla öğrenciler ve aileleri, uzman rehber eşliğinde işaret dili tercümanları aracılığıyla doğru bölüm ve uygun meslek tercihi konusunda bilgilendiriliyor.

Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Bilgili, AA muhabirine, 2015'te kurulan derneğin işitme engellilerin iletişim sorunlarına yönelik faaliyet yürüttüğünü söyledi.

YKS'ye giren öğrencilere tercih desteği verdiklerini belirten Bilgili, "Bu hizmeti almak isteyen üç tür aile bize geliyor. Anne babası işitme engelli ama çocuğu konuşan, aile üyelerinin tamamı işitme engelli olan ve anne babası konuşuyor ama çocuğu işitme engelli olan gruplara hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Bilgili, ailelere sınava hazırlık ve tercih sürecinde yapılması gerekenleri anlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzman eğitimci ve rehber hocamız, ailenin tercih sürecinde zamanı ve süreyi nasıl yöneteceğini, öğrencinin hangi okulu ve bölümü hedefleyebileceğini, işaret dili tercümanı aracılığıyla anlatarak çözümler üretiyor. Bu konuda destek almak isteyenlere vereceğimiz telefon numarası aracılığıyla yapacağımız görüntülü görüşmede onların sorunlarına çözüm üretebileceğiz. Projenin amacı Türkiye'deki işitme engelli öğrencilerin ve ailelerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesidir."

"Velilerin, çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmalarını sağlıyoruz"

Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Okumuş da işitme engelli öğrencilerin YKS tercih sürecinde yaşadığı iletişim sorunlarıyla ilgili farkındalık amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Velilerin, çocuklarının güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varmaları ve meslekleri tanımalarını sağladıklarını dile getiren Okumuş, "İşitme engelli olan öğrenciler grafik tasarım animasyon ve yazılım bölümlerini, sadece anne babası işitme engelli olan öğrenciler de genelde eğitim fakülteleri ve idari birimleri tercih ediyorlar." ifadesini kullandı.

Anne ve babası işitme engelli üniversite adayı Merve Gürsoy da ailesinin tercih süreci konusunda endişeli olduğunu belirterek, "Derneğin çalışmalarını daha önceden biliyordum. Böyle bir imkanı bana sundukları için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Gürsoy, ailesi Ankara'da olduğu için başkentteki bir üniversitede radyo ve televizyon eğitimi almak istediğini aktardı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üniversite, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşitme engelli üniversite adayları ile ailelerine işaret diliyle tercih desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 11:15 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var 11:08 Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede 11:04 Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede
Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar 10:59 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı 10:34 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı 23:55 Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
11:14 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı
11:06 Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı
11:04 Kazdağları'na girişler yasaklandı! Olası bir yangın ihtimaline karşı komandolar bölgede
11:02 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?
10:58 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar
10:54 Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti
10:43 Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul'a ayak bastı
10:38 Annesinin telefonunu kaybettiği için çıkan kavgada, üvey kardeşini 2 yerinden bıçakladı
10:33 Galatasaray'a transfer olmak isteyen Gedson, takım arkadaşlarının ve taraftarının tepkisini topladı
10:26 Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 231 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum         
11:08
Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı Tarihi surlardan aracıyla inmek istedi, planları tutmadı! Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü arkasına bile bakmadı         
11:07
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 11:25:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşitme engelli üniversite adayları ile ailelerine işaret diliyle tercih desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement