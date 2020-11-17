İşitme engelli vatandaşların sorunları işaret diliyle çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, işitme engelli yolcular için engelsiz iletişim hizmeti sunmaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. işitme engelli yolcuların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için engelsiz iletişim hizmeti veriyor. İşitme engelli yolcular için geliştirilen proje kapsamında sosyal medya, mail ya da web sitesi ile gelen talep, öneri ya da şikayetler görüntülü aranarak işaret dili ile çözüme kavuşturuluyor. Engelleri ortadan kaldıran projeyle işitme engelli yolcular çok daha kolay bir şekilde işlemlerini halledebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından haftanın 7 günü hizmet sağlayan yolcu ilişkileri birimi engelleri ortadan kaldırıyor. İşitme engelli yolculardan gelen talepler doğrultusunda gün içerisinde görüntülü olarak aranarak ulaşım anlamında tüm sorularına yanıt veriliyor. Gelen talepleri tek tek dinleyen ekip, sorunları çözümleyerek tekrar görüntülü olarak işaret dili ile geri dönüş sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi olan 153 ile de gelen talepler koordineli bir şekilde değerlendiriliyor. Engelleri ortadan kaldırabilmek adına iletişime geçilen 153'de konuyu takip ederek UlaşımPark'a dönüyor ve sonrasında görüntülü arama gerçekleştiriliyor. Yaşanılan problem talep ya da öneri işitme engelli yolcuya aktarılıyor. Kocaeli Sağırlar Derneği de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a bu anlamlı proje için teşekkür etti. İşitme engellilerin çok daha rahat bir şekilde artık sorunlarını aktarabildiği, konularının takibinden geri dönüşlerine kadar çok rahat işlem sağlandığı belirtildi. - KOCAELİ