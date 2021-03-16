İşitme engelli yakınlarıyla iletişim kurmak için işaret dili öğreniyorlar - Son Dakika

Batman'da 20 genç, işitme engelli akraba ve arkadaşlarıyla iletişim kurmak için açılan kursta işaret dili öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Batman Gençlik Merkezinde açılan işaret dili kursuna katılan gençler, işitme engellilerle rahat iletişim ve empati kurmak, onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor.

Kurs eğitmeni Mesure Salman, haftanın 5 günü işaret dili eğitimi verdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 öğrenciye işaret dili öğrettiğini aktaran Salman, öğrencilerin işaret dilini öğrenme konusunda istekli olduklarını belirtti.

"Kursa gelen öğrencilerin kimisinin arkadaşı, kimisinin akrabası, kiminin bir yakını işitme engelli." diyen Salman, "Öğrencilerimiz çevrelerindeki işitme engelliler ile rahat iletişim kurabilmek, onlarla rahat sohbet etmek ve onları anlamak için bu dili öğreniyorlar. Kursumuza katılanlar bu dili 3 ay gibi kısa bir zamanda öğrenebiliyorlar." dedi.

Kursiyerlerden Zeynep Akman da işitme engelli arkadaşlarının olduğunu belirterek, "Onlarla rahat iletişim kurabilmek için bu dili öğreniyorum. Gayet iyi bir eğitim alıyoruz. Şu an öğrendiklerimle iletişim kurabiliyorum." şeklinde konuştu.

Şevval Kaya ise işitme engelli bir kuzeni olduğunu ve kendisiyle rahat vakit geçirmek için bu dili öğrenmeye çalıştığını aktardı.

Aldığı eğitimin 2 ayı bulduğunu dile getiren Kaya, "Öğrendiklerimle kuzenimle iyi anlaşıyorum." ifadesini kullandı.