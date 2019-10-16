Son Dakika Haberleri: İşitme engelli yaşlının parasını çalan hırsız polisten kaçamadı
Son Dakika Güncel İşitme engelli yaşlının parasını çalan hırsız polisten kaçamadı

İşitme engelli yaşlının parasını çalan hırsız polisten kaçamadı

1 saat önce

Kars'ta, işitme engelli yaşlı adamın postaneden çektiği parayı çalan zanlı tutuklandı.

İşitme engelli yaşlının parasını çalan hırsız polisten kaçamadı, System.String[]

Kars'ta, işitme engelli yaşlı adamın postaneden çektiği parayı çalan zanlı tutuklandı.

Kağızman ilçesinde yaşayan işitme engelli 79 yaşındaki Abdullah Akdağ, yaşlılık maaşını almak için postaneye gitti.

Bu esnada Akdağ'ı takip eden N.B, vezne görevlisinin uzattığı 620 lirayı alarak kaçtı.

Postane görevlisinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirmesi üzerine, çevredeki ve postanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden N.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kağızman, Akdağ, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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