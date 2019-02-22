Son Dakika Haberleri: İşitme Engelli Yüzücüler İçin "Havuzda Sessizlik" Projesi

İşitme Engelli Yüzücüler İçin "Havuzda Sessizlik" Projesi

1 saat önce

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yarını İnşa Et Programı" kapsamında düzenlenen yarışmada, Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Havuzda Sessizlik" projesi...

İşitme Engelli Yüzücüler İçin
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yarını İnşa Et Programı" kapsamında düzenlenen yarışmada, Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Havuzda Sessizlik" projesi üçüncü oldu.

Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Biga Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri Atakan Akkan, Furkan Demir, Umut Emre Dülger, Mehmet Bozkurt ve Ali Servet Yılmaz, danışman öğretmenleri Nuran Er gözetiminde projelerini sergiledi.

Er, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın sonucunda jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle dereceye girdiklerini belirtti.

Projenin, kapalı yüzme havuzlarında yapılan antrenman ve müsabakalarda, gürültü kirliliğini önlemeye ve ayrıca işitme engelli yüzücülere kolaylık sağlamaya yönelik hazırlandığını aktaran Er, şunları kaydetti:

"İşitme engelli yüzücüler, düdük çaldığında duyamadıkları için mağduriyet yaşıyorlardı. Proje sayesinde ışıkları görerek, hareket edebilecekleri için bu mağduriyetleri ortadan kalkacak. Havuza işitme engelli bir yüzücü atladığında düdük sesini duyamadığını için elimizdeki kumandalar sayesinde havuzun altındaki led lambalarla yüzücü ne zamana hareket edeceğini bilecek. Antrenör, elindeki kumandada birinci tuşa bastığında mavi ışık yanıyor ve yüzücü havuza atlıyor. İkinci tuşa bastığında ise yeşil ışık yanıyor, yüzücünün ortaya geldiğini ve hızlanması gerektiğini anlayacak. Kırmızı ışık yandığında bitişe geldiği anlamına geliyor. Proje, çok ilgi gördü. Yakında patent alınması için başvuruda bulunacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Çanakkale, Marmara, Güney, Güncel
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