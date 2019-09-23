İşitme engelliler 2019-2020 sezonu süper lig kura çekimi yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu 2019 -2020 sezonu öncesinde Ankara'da kulüplerle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, Süper Lig futbol karşılaşmaları için kura çekimi de gerçekleştirildi.

Toplantıya federasyon yönetim kurulu üyeleri, kulüp idarecileri ve federasyon kurul üyeleri katıldı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır ve yönetim kurulu üyeleri; kulüp idarecilerinin sorunlarını bire bir dinleyerek tüm branşlardaki liglerin işleyiş yapısı ile ilgili konularda fikir alışverisinde bulundu. Federasyon yönetiminin aldığı karar ile bu sezon Süper Lig futbol müsabakalarının işitme engelliler camiasına büyük hizmetleri olan merhum "Erol Efran" adı ile oynanacağı belirtildi.

Süper Lig kura çekiminin de yapıldığı toplantı, Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kıhtır'ın teşekkür konuşması ile sona erdi.