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İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Son Dakika

İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası

18.06.2021 19:32
İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası, System.String[]

İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 33-12 yenildi.

İşitme Engelliler Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 33-12 yenildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 17-5'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Hırvatistan, milliler karşısında sahadan 33-12 galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında 20 Haziran Pazar günü Sırbistan'la karşılaşacak.

Hırvatistan, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Avrupa Hentbol Şampiyonası - Son Dakika Spor


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