Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası
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İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen 2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 9 bronz madalya elde etti.

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Antalya'da düzenlenen 2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 9 bronz madalya elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ilk gün mücadeleleri tamamlandı.

İlk gün mücadeleleri sonunda Türk sporcular, 1'i altın, 9'u bronz olmak üzere 10 madalya kazandı.

Organizasyonun ilk gününde madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Kumite

Erkekler: Sabri Kıroğlu (Altın), Burak Mertcan (Bronz)

Kadınlar 55 kilo: Firdevs Aydın, Zeynep Sönmez (Bronz)

Kadınlar 61 kilo: Kader Işık, Saime Sena Sönmez (Bronz)

Kadınlar 68 kilo: Zeynep Erdoğan, Rezzan Işık (Bronz)

Open


Kadınlar: Melek Özkaya, Firdevs Aydın (Bronz)

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Ukrayna, Almanya, Yunanistan, Rusya ve Bulgaristan'dan 70 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyon, yarın sona erecek.

Antalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:36 Kaynak: AA
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