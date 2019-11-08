Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası
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İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası

6 saat önce

2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde milli sporcular, 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası, System.String[]

2. İşitme Engelliler Avrupa Karate Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde milli sporcular, 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ikinci gün mücadeleleri tamamlandı.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Ukrayna, Almanya, Yunanistan, Rusya ve Bulgaristan'dan 70 sporcunun madalya mücadelesi verdiği organizasyonun son gününde Türk sporcular, 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Şampiyonanın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 9 bronz madalya elde etmişti.

Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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