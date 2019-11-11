Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası
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İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası

7 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Antalya'da başladı.

İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, System.String[]

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya'dan 80 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Türkiye'yi turnuvada 10'u kadın 25 sporcu temsil ediyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Tolga Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işitme engellilerde karate ve tekvando branşlarında Avrupa şampiyonalarını ilk defa Türkiye'de birlikte düzenlediklerini belirtti.

Federasyon bünyesinde 22 branş bulunduğunu kaydeden Vural, "Türkiye'de bu yıl üçüncü uluslararası organizasyonu yapıyoruz. Karate ve tekvandoda iyi durumdayız. Karatede 2 altın, 3 gümüş ve 12 bronz madalya almıştık. Aynı başarıyı tekvando da göstermek istiyoruz ve sporcularımızdan madalya bekliyoruz." diye konuştu.

İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, yarın sona erecek.

Antalya, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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