Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası
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İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası

7 saat önce

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, System.String[]

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.


Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya'dan 80 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

İkinci gün mücadelelerinin gerçekleştirildiği turnuvada Türkiye'yi, 10'u kadın 25 sporcu temsil ediyor.


İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası, akşam saatlerinde yapılacak mücadelelerin ardından sona erecek.

Türkiye, Antalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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