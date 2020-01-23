İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasına Kayseri damgası - Son Dakika
Son Dakika Spor İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasına Kayseri damgası - Son Dakika Spor

İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasına Kayseri damgası

6 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Tellinur Ataş, yıldız çift kızlarda Türkiye birincisi, tek kızlarda ise Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasına Kayseri damgası, System.String[]

Kastamonu'da düzenlenen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Tellinur Ataş, yıldız çift kızlarda Türkiye birincisi, tek kızlarda ise Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.


2020 İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası 20 - 22 Ocak 2019 tarihleri arasında 20 ilden 41 spor kulübünün katılımı ile Kastamonu'da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Tellinur Ataş, yıldız çift kızlarda Gaziantep'ten eşi Hilal Avcı ile birlikte Türkiye Şampiyonu, yıldız tek kızlarda ise Türkiye üçüncüsü oldu. Müsabakalara ilimizden katılan diğer sporculardan Furkan Çeri ve Kübra Erol ise genç mix kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kastamonu, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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