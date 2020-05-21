İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı sponsor sıkıntısı çekiyor - Son Dakika

İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı sponsor sıkıntısı çekiyor

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, sponsor sıkıntısı çekiyor.

İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı sponsor sıkıntısı çekiyor, System.String[]

Türkiye İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, sponsor sıkıntısı çekiyor. İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı'nın genç oyuncusu Çağla Nur Uzundurukan, "Bizi rakipler değil, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi zorluyor. Şu an bizim her şeyimizi kendi federasyonumuz karşılıyor. 24 branş var bu federasyonda bu federasyon kime yetişsin? 4 yıldır aynı kıyafeti giyiyoruz" dedi.

Milli basketbolcu Çağla Nur Uzundurukan, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) destek almadıklarını belirterek, "Bizim esas sıkıntımız ekonomi. Ekonomik anlamda desteğimiz yok, düşünün ki biz başarılıyız ama yine de destek görmüyoruz. Ne bir destek ne bir sponsor yok maalesef. Neyse ki bu sene bir hastane sponsorumuz oldu Allah razı olsun onlardan. Umarım bundan sonra da artar çünkü gerçekten sponsora çok ihtiyacımız var. Ekonomik anlamda destek görmemek çok zorlayıcı. Bizi rakipler değil, ekonomi zorluyor. Şu an bizim her şeyimizi kendi federasyonumuz karşılıyor, 24 branş var bu federasyonda bu federasyon kime yetişsin? Çok kızıyoruz bu duruma aynı zamanda da üzülüyoruz. Ben şu an cihaz ile duyabiliyorum sizi, onu çıkarsam yok, parkede de böyle yok yani. Düşünün dört yıldır aynı kıyafeti giyiyoruz sadece formalar değişiyor. Kimsenin yapamadığını yapıyoruz ama yine de destek alamıyoruz. Biz diğer şampiyonalarda da sponsorsuzduk. Ben 2016'da katıldım o zamandan beri yok. Bir tane mi olmaz? Yok. Şu an sadece bir hastane var dediğim gibi. Seneye için umutluyum ben olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"2021'DE HEM AVRUPA ŞAMPİYONAMIZ HEM DE OLİMPİYATLAR VAR"

Koronavirüs süreci nedeniyle kamp yapmadıklarını belirten milli sporcu, "Koronavirüs vaka bildirimi gerçekleşmeseydi biz kampa mart ayı başında başlayacaktık fakat vaka bildiriminden sonra toplanmayacağımız bize söylendi. Devam eden günlerde de turnuvamız ertelendi. Önümüzde ki yıl ertelenen turnuva ile beraber iki turnuvamız olacak. Program çok yoğunlaştı hem çok yoğun hem de çok iyi bir sene olacak bizim için. 2021 yılında bizim Avrupa Şampiyonamız vardı. 12'nci İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası, İtalya'da gerçekleşecek olan turnuvamız 19-27 Mayıs tarihleri arasında olacak. Ardından 5-17 Aralıkta ertelenen olimpiyatlar var. 24'üncü İşitme Engelliler Olimpiyatları, Brezilya'da gerçekleşecek. Biz takım olarak bu iki turnuva için umutluyuz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. İyi bir sonuç almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILARIMIZDAN KİMSENİN HABERİ YOK"

Çağla Nur Uzundurukan, yazılı ve görsel medyada İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı ile ilgili çok fazla haberin yer almadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Çoğu başarımızdan kimsenin haberi yok, bu durum beni de takım arkadaşlarımı da üzüyor. Düşünsenize 2017'deki U20 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşadığımızı kaç kişi biliyor? 2018 yılındaki U21 Milli takımı ile dünya dördüncüsü oluşumuzu kaç kişi biliyor? Kimse. En son 2019'daki dünya dördüncülüğümüzü kim biliyor? Kimse, hatta onun haberi bile yok. Üzücü bir durum."

"AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU HARİKAYDI"

Başarı için 3 şeye ihtiyaçları olduğunu belirten Çağla, bu üç maddenin başarı, disiplin ve inanç olduğunu vurgulayarak, "Biz o turnuvaya hazırdık, hazır gittik ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Aslında kendimizden emindik diyebilirim. Her maça inanarak çıktık ve kazandık sonunda da şampiyon olarak Ülkemizi gururlandırdık madalyalar ve ödüllerle döndük. Bu şampiyonada bireysel olarak ben de çok iyiydim sezonun en iyi beşine seçildim. Tabii bununla sınırlı kalmadım hep daha iyisini istedim. 2018'de de Dünya'nın en iyi gardı seçildim. 2019'da seçilemedim maalesef onu benim yerime sevdiğim başka bir arkadaşım aldı" şeklinde konuştu.


basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İşitme Engelliler Basketbol Milli Takımı sponsor sıkıntısı çekiyor - Son Dakika Spor
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