İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Son Dakika Spor

İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor

6 saat önce

ERZURUM Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin curling takımı, antrenörlerinin kentten ayrılmasıyla hocasız kaldı.

İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor, System.String[]

ERZURUM Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin curling takımı, antrenörlerinin kentten ayrılmasıyla hocasız kaldı. Curling salonunda gösteri maçı yapan işitme engelli sporcular, antrenör sorunlarının çözülmesi halinde Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediklerini belirtti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 10 öğrenci, yaklaşık 2 yıl önce curlingle tanıştı. Bu süreçte kurslara devam eden engelli gençler, curlingde önemli bir aşama kaydetti. Buzun satrancı olarak bilinen curlingi severek yapan öğrenciler, antrenörlerinin Erzurum'dan ayrılmasıyla hocasız kaldı. Antrenör bulamayan engelli gençler, curlinge ara vermek zorunda kaldı. İşitme engelli curlingciler yaklaşık bir yıl aradan sonra Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlık Merkezi'nin 'Engelsiz Spor' projesiyle buza çıktı. Spor kıyafetleri Toplumsal Duyarlık Merkezi tarafından karşılanan gençler, yaklaşık bir saat süreyle curling salonunda gösteri maçı yaptı. Başarılı atışlarıyla büyük sevinç yaşayan öğrenciler, tekrar bu sporu yapma isteklerini işaret diliyle anlattı.

Bir yıllık aradan sonra buzda olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden engelli gençler, "Geçtiğimiz yıllarda haftada iki gün curling çalışması yapıyorduk. Ama şimdi antrenör olmadığı için çalışmalar durdu. Biz tekrar takım olarak çalışmak ve müsabakalara katılmak istiyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Yücel Demirci, çocuklarının curlingdeki başarılarını ispatladıklarını söyledi. Takım için yeni bir antrenör arayışında olduklarını vurgulayan Demirci, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını bildirdi. Demirci, takımın düzenli çalışma yapması halinde müsabakalarda derece alacağına inandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşitme engelli gençlerin salonda yerlerini alması

İki takım halinde hocalarıyla işaret diliyle konuşmaları

Engelli gençlerin curling maçından genel ve detaylar

Okul Müdürü Yücel Demirci ile röportaj

Öğrencilerin işaret diliyle konuşmaları

(Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,


Meslek Lisesi, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek
Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı Beşiktaş'tan açıklama: Harcama limitinin artması için talebimiz olmadı Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Son Dakika Haberleri
17:06 Milli eskrimciler 13-15 Aralık tarihlerinde 6 ülkede boy gösterecek - Son Dakika Spor
17:02 UEFA'dan asker selamı kararı! Milli Takıma ceza yok... - Son Dakika Spor
16:56 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Gizem Sezer'i transfer etti - Son Dakika Spor
16:56 Özel sporcu Ali Topaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Son Dakika Spor
16:52 Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı - Son Dakika Spor
16:24 UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek - Son Dakika Spor
16:03 Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:13:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]