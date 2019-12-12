İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Son Dakika Spor

İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor

7 saat önce

Merkez Yakutiye ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 10 öğrenci, yaklaşık 2 yıl önce curlingle tanıştı.

İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor, System.String[]

Merkez Yakutiye ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 10 öğrenci, yaklaşık 2 yıl önce curlingle tanıştı. Bu süreçte kurslara devam eden engelli gençler, curlingde önemli bir aşama kaydetti. Buzun satrancı olarak bilinen curlingi severek yapan öğrenciler, antrenörlerinin Erzurum'dan ayrılmasıyla hocasız kaldı. Antrenör bulamayan engelli gençler, curlinge ara vermek zorunda kaldı. İşitme engelli curlingciler yaklaşık bir yıl aradan sonra Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlık Merkezi'nin 'Engelsiz Spor' projesiyle buza çıktı. Spor kıyafetleri Toplumsal Duyarlık Merkezi tarafından karşılanan gençler, yaklaşık bir saat süreyle curling salonunda gösteri maçı yaptı. Başarılı atışlarıyla büyük sevinç yaşayan öğrenciler, tekrar bu sporu yapma isteklerini işaret diliyle anlattı.


Bir yıllık aradan sonra buzda olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden engelli gençler, "Geçtiğimiz yıllarda haftada iki gün curling çalışması yapıyorduk. Ama şimdi antrenör olmadığı için çalışmalar durdu. Biz tekrar takım olarak çalışmak ve müsabakalara katılmak istiyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Yücel Demirci, çocuklarının curlingdeki başarılarını ispatladıklarını söyledi. Takım için yeni bir antrenör arayışında olduklarını vurgulayan Demirci, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını bildirdi. Demirci, takımın düzenli çalışma yapması halinde müsabakalarda derece alacağına inandığını kaydetti.


Meslek Lisesi, Yakutiye, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:01 
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