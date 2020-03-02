İşitme engelliler deplasmandan galibiyetle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşitme engelliler deplasmandan galibiyetle döndü - Son Dakika

İşitme engelliler deplasmandan galibiyetle döndü

6 saat önce

İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kırşehir İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup etti.

İşitme engelliler deplasmandan galibiyetle döndü, System.String[]

İşitme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Kırşehir İşitme Engelliler Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup etti.


Maç öncesi gerçekleştirilen seremonide Türk bayrağı açan her iki kulübün oyuncuları daha sonra attıkları gollerde asker selamı vererek Suriye'de gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki askerlerimize destek verdi.


İşitme Engelliler Süper Lig Beyaz Grupta oynan maça oldukça istekli başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü, rakibi Kırşehir İşitme Engellileri 4-1 mağlup etti. Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü yöneticileri, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyleyerek, alınan galibiyeti kendilerine her zaman destek veren taraftarlarına ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a hediye ettiklerini açıkladı. - ADIYAMAN

Kırşehir, Adıyaman, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:27 Kaynak: İHA
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