İşitme Engelliler Derneği'nden Selim Belediyesi'ne Ziyaret
1 saat önce
Kars İşitme Engelliler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Dursun Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'u makamında ziyaret etti.
Kars
İşitme Engelliler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Dursun Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, Selim
Belediye Başkanı Coşkun Altun
'u makamında ziyaret etti.
Güngör, Kars İşitme Engelliler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği'nin Kars'ta engellilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Başkan Altun'a bilgi verdi. Güngör, Altun'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Başkan Altun da Kars İşitme Engelliler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği'nin kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Selim Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:10 Kaynak: İHA
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