Son Dakika Haberleri: İşitme Engelliler Derneği'nden Selim Belediyesi'ne Ziyaret

İşitme Engelliler Derneği'nden Selim Belediyesi'ne Ziyaret

1 saat önce

Kars İşitme Engelliler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Dursun Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'u makamında ziyaret etti.

İşitme Engelliler Derneği'nden Selim Belediyesi'ne Ziyaret, System.String[]
Kars İşitme Engelliler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği Başkanı Dursun Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'u makamında ziyaret etti.

Güngör, Kars İşitme Engelliler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği'nin Kars'ta engellilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Başkan Altun'a bilgi verdi. Güngör, Altun'a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Altun da Kars İşitme Engelliler Gençlik Spor ve Eğitim Derneği'nin kendilerini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Selim Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Coşkun Altun, Kars, Selim, Yaşam
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