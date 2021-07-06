İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gençler serbest stilde milli sporcular, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen organizasyonun 4. gününde serbest stilde gençler müsabakaları gerçekleştirildi.

Gençler serbest stilde 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan Türkiye, dünya ikincisi oldu. Ahmet Erfidan, Durmuş Bölük, Bartu Akdemir ve Nurullah Maden gümüş, Mehmet Akif Sönmez ile Eren Uzun ise bronz madalya elde etti.

Şampiyona, 8 Temmuz'da tamamlanacak.