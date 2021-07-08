İşitme Engelliler Güreş Büyükler Serbest Stil Milli Takımı dünya şampiyonu

Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nı Serbest ve Grekoromen Milli Takımları 8 altın, 9 gümüş, 12 bronz olmak üzere 29 madalya ile tamamladı. Büyükler serbest stilde Türkiye 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz ile dünya şampiyonu oldu.

İstanbul'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası büyükler serbest stil müsabakaları sona erdi. Milli sporcular müsabakalarda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Organizasyonun son gününde Büyükler Serbest Milli Takım'ın kazandığı madalyalar şöyle: