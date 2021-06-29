İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübüne Tebrik - Son Dakika

İŞİTME ENGELLİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE GENÇLİK SPOR KULÜBÜNE TEBRİK

Futbol ve Voleybol'da aldıkları başarılarla adından söz ettiren İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü'ne tebrik.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy protokolü, futbol ve voleybol'da aldıkları başarılarla Çekmeköylüleri sevince boğan İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü sporcularını tebrik etti. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen tebrik törenine; Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu üyesi ve Engelliler Federasyonu Sorumlusu İsmail Erdem, İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü Başkanı Sıtkı Aydemir ve sporcu aileleri katıldı.

Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Kulübü Futbol takımı şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi. Karabük'te yapılan play-of karşılaşmalarında Bursa ve Aksaray'dan sonra Kartal gibi güçlü rakiplerini tek tek yenen futbol takımı Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Takımı ise İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, İzmir, Bursa, Van, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Denizli ve Eskişehir illerinden toplamda; 350 idareci, antrenör ve sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 2. oldu. Voleybol takımından 5 sporcu milli takıma davet edildi.

Programda sporculara hediye takdim edilirken, şampiyonluk kupasıyla poz verildi.