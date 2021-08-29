İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Çekya'yı farklı yendi

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2022 yılında Brezilya'da düzenlenecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları grup elemelerinde karşılaştığı Çekya'yı 6-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Oynuyor projesi kapsamında desteklediği İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları grup elemelerinde Prag'da karşılaştığı Çekya'yı 6-0'lık skorla mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Milli Takım'da golleri 7. dakikada Mete Kılıç, 15. dakikada Fırat Kaya, 46 ve 88. dakikalarda Arda Yamaç, 71. dakikada Zindan Altın ve 84. dakikada Gökhan kaydetti.

Çekya'nın başkenti Prag'da Satalice Spor Kompleksi'nde gerçekleşen karşılamada, T.C. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Engelli Federasyonlarından Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Engelliler Koordinasyon Kurulu üyesi Alaaddin Nalcıoğlu ve Prag'da yaşayan vatandaşlarımız ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı.

Milliler Olimpiyat elemelerinde grubundaki diğer maçını 25 Eylül'de Fransa ile Riva'da karşı karşıya gelecek.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "Bugün burada maçın başından beri hem savunmada hem de hücumda çok üstündük. Son dünya ve olimpiyat şampiyonu takımımız, olimpiyatlara katılma yolunda çok önemli bir galibiyet aldı. Oyuncularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. 5 Eylül'de Riva'da Fransa'yı da yenip inşallah olimpiyatlara katılacağız. TFF olarak 4 farklı federasyona destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi. - PRAG