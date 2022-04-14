İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Edirnespor ile hazırlık maçı yaptı - Son Dakika

24. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) öncesinde Edirne'de kampa giren İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Edirnespor ile hazırlık maçı yaptı.

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Metin, yaptığı açıklamada, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi güzel bir kamp sezonu geçirdiklerini söyledi.

Olimpiyatlara sıkı şekilde hazırlandıklarını belirten Metin, şunları kaydetti:

"Daha taktiksel antrenmanlarımıza ağırlık verdik. Yükleme idmanlarımızı bir önceki kampta yapmıştık. Burada da Edirnespor ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Cumartesi günü bir hazırlık maçı daha yapacağız. Taktiksel oyun anlayışımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Onu da geliştirdikten sonra bir problemimiz kalmayacak. Edirne sağ olsun bize çok iyi bakıyor."

Edirnespor Teknik Direktörü Zafer Şahin de milli takıma destek amacıyla hazırlık maçı yaptıklarını ifade etti.

25 Kasım Stadı'ndaki oynanan karşılaşmada Edirnespor, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nı 3-0 yendi.