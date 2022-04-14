İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'ndan Edirne Valisi Canalp'e ziyaret - Son Dakika

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, milli takım, 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek Deaflympics oyunlarına Edirne'deki kampta hazırlanıyor.

Teknik heyet ve oyuncular, İşitme Engelliler Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı Hayrullah Akdemir, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile Vali Canlap'i ziyaret etti.

Vali Canalp, dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan oyuncular ve teknik heyetle sohbet etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Milli takımın başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Canalp, ekibe başarı diledi.

Ziyarette Vali Canalp'e ay yıldızlı forma hediye edildi.