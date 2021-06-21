İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de çeyrek final maçları tamamlandı

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki çeyrek final müsabakaları tamamlandı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı ve Safranbolu Çim Saha'da 4 maç oynandı.

Çeyrek final karşılaşmalarının sonuçları şöyle:

Torbalı- Adıyaman Belediyespor: 6-2

Karşıyaka-Sefaköy: 2-1

Bornova- Avcılar: 5-1

Hatay Büyükşehir Belediyespor- Ankara: 1-0

Bu sonuçlara göre Torbalı, Karşıyaka, Bornova ve Hatay Büyükşehir Belediyespor yarı finale çıktı.

Yarı finalde ise Torbalı-Bornova ile Karşıyaka-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları 23 Haziran'da oynanacak.

Karşılaşmaları, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Yakup Ümit Kihtir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de izledi.